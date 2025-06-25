У Путина новый план? Запорожье обстреляли мощным оружием, чем достают до города и кто еще в опасности

Россия атаковала Запорожье страшным оружием

В ночь на 25 июня Запорожье обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атака может быть частью нового кровавого и циничного плана россиян, который грозит Запорожью и другим городам Украины.

"Телеграф" разобрался, какие ракеты могли применить по Запорожью, что это может значить для жителей и над какими городами еще нависла угроза.

Взрывы в Запорожье

В ночь на 25 июня корреспонденты "Телеграфа" сообщили о мощной серии взрывов в городе. При этом их звуки, предварительно, отличались от тех, которые можно было слышать во время предыдущих обстрелов.​

Воздушные силы за некоторое время до взрывов предупреждали о приближении "скоростной цели" к городу, но без уточнений, что это за цель. Местные власти позже уточнили, что ударов было 4.

Они пришлись по частному сектору города. В результате атаки были повреждены 9 домов, автомобили и хозяйственные сооружения. Известно о двух раненых.

Чем россияне ударили по Запорожью

Согласно официальным данным Национальной полиции, Запорожье подверглось обстрелу из РСЗО. Как мы уже указывали, ссылаясь на комментарии наших корреспондентов, характер звуков от этих прилетов был несколько иным, чем обычно. Это подтверждают и видео от местных пабликов. На них можно услышать целую россыпь взрывов различной интенсивности.

Обращает на себя внимание и характер повреждений домов — множество ровных и круглых пробоин. Это, скорее, может говорить о повреждениях от суббоеприпасов, которые используются в кассетных снарядах, чем об осколках.

Справка: кассетный боеприпас — разновидность боеприпасов, которые при подрыве высвобождают из себя боевые припасы меньшего размера. Обычно применяется для уничтожения личного состава.

Проще говоря, при взрыве такого оружия из него вылетает целое облако из шрапнели. Она может варьироваться по размеру, но обычно это мелкие осколки, которые легко застревают в теле. Их могут быть тысячи.

Шрапнель из снаряда, выпущенного по украинским военным в 2014 году. Фото Оксаны Коваленко

На кассетные бомбы распространяются общие ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия, — в частности, запрет на их использование в густонаселённых районах. Это норма обычного права, обязательная для всех государств, независимо от их участия в Конвенции по кассетным боеприпасам.

К слову, официальной информации о типе ракет, которыми ударили по Запорожью пока нет, однако мониторинговые паблики также сходятся во мнении, что речь идет именно о кассетном боеприпасе. От такого оружия сложно спрятаться, находясь в момент обстрела на улице. Шрапнель прошивает все на своем пути.

Предварительно никто из мирных жителей в эту ночь не погиб. Однако, к сожалению, как минимум, одну жизнь врагу все же удалось забрать. Ударом было убито домашнее животное местных жителей — собака, которая, испугавшись первого взрыва, выбежала на улицу.

Взрыв в Запорожье

В итоге: таким образом можно прийти к выводу, что россияне обстреляли жилой квартал Запорожья из РСЗО снарядом, предварительно, с кассетной боевой частью.

Что может достать до Запорожья

На вооружении российской армии имеется несколько видов реактивных систем залпового огня. Основные: "Град", "Смерч", "Ураган". У всех них разные характеристики и разная дальность стрельбы.

Также стоит отметить, что "Град" и "Смерч" в прошлом десятилетии в России получили новые модификации и вошли в семейство "Торнадо" (С и Г соответственно). Поэтому имеет смысл рассмотреть именно их, а не базовые версии.

Торнадо (С и Г)

Семейство российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибров 122 и 300 мм, разрабатываемое с 2012 года тульским АО "НПО Сплав" для замены прежних разработок — РСЗО "Град" и РСЗО "Смерч". Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, вертолётов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры.

"Торнадо-С" (С — Смерч). Она может стрелять различными снарядам, включая кассетные и фугасные. От выбранного снаряда, зависит и дальность стрельбы, которая варьируется от 70 до 120 километров.

"Торнадо-Г" (Град) — российская модернизированная реактивная система залпового огня. У РСЗО 9К51М основное отличие от своего предшественника 9К51 "Град" заключается в более совершенной системе управления огнём со спутниковой навигацией и компьютером расчёта баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.

Помимо старых используемых боеприпасов для РСЗО БМ-21, в номенклатуру входят и новые боеприпасы, специально разработанные для системы "Торнадо-Г", увеличивающие её максимальную дальность стрельбы до 40 км. Среди боеприпасов есть кассетные и осколочно-фугасные.

Максимальная дальность стрельбы кассетными боеприпасами — 20-30 км., а осколочно-фугасными — до 40 км.

Ураган

РСЗО Ураган

Ураган — это советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров.

Система предназначена для поражения различных площадных целей:

открытой и укрытой живой силы;

небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот;

артиллерийских подразделений;

тактических ракет;

зенитных комплексов;

вертолётов на стоянках;

командных пунктов;

узлов связи;

объектов военно-промышленной инфраструктуры.

Также имеет различные типы снарядов, включая кассетные и осколочно-фугасные. Дальность стрельбы — до 35 километров.

Таким образом можно понять, что любая из основных современных РСЗО может доставать до Запорожья, учитывая его близость к фронту. А некоторые системы и вовсе могут дострелить до соседнего города Днепр. Однако не все из них, очевидно, россияне могут использовать с тыловых позиций, что повышает риски быть уничтоженными.

Главный подозреваемый

"Телеграф" решил поинтересоваться мнениями по поводу возможной системы, которой россияне нанесли удар по Запорожью.

Так, например, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что, вероятнее всего, речь идет об РСЗО "Смерч"/ "Торнадо-С".

"РСЗО "Смерч" имеет дальность стрельбы 70 км, поэтому это вполне возможно. А реактивный снаряд 9М542 вообще заявлен до 120 км. Поэтому, да, вполне возможно. Только на таких расстояниях точность ухудшается", — отметил он.

Военный обозреватель Денис Попович также склоняется к тому, что удар был нанесен "Смерчем". В пользу этой версии он привел сразу несколько фактов:

Обозреватель согласился с мнением корреспондента "Телеграфа" о том, что наиболее "безопасным" для врага в таком случае было бы использование РСЗО "Смерч".

"Грубо говоря, можно с тыла, в километрах 50 от ЛБЗ подогнать установки и ударить, не опасаясь наших дронов-охотников?", — уточнил наш корреспондент и получил ответ "Теоретически — да".

Военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев также считает, что россияне применили "Смерч".

"Максимальная дальность стрельбы его до 90 километров (речь идет о базовой модификации "Смерча" — Ред.). А учитывая то, что линия боевого столкновения от Запорожья в 38-40 километрах, именно этим объясняется выбор средств поражения", — объяснил он.

Таким образом все трое наших собеседников единогласно пришли к выводу, что удар, вероятнее всего, был нанесен с помощью РСЗО "Смерч".

Ждать ли Запорожью (и не только) усиление террора

По мнению Александра Коваленко, угроза РСЗО для Запорожья реальна, однако террор уровня, например, Херсона, менее вероятен.

"Террор будет, но не уровня, например, Херсона. К Херсону террористы стоят вплотную, между Запорожьем и ЛБЗ есть расстояние, которое влияет на уровень террора. Для Запорожья сейчас более опасна угроза ракетных ударов и "шахедов", — считает он.

А вот Дмитрий Снегирев высказал более тревожное мнение. Он объяснил, почему, как он считает, это происходит именно сейчас, какие города под угрозой и чего ждать дальше.

Какие города под угрозой

Как отметил Снегирев, ранее Запорожье уже обстреливали из такого оружия. Однако в данном случае речь может идти о новой цели россиян. По мнению Снегирева, главная угроза сейчас для областных центров таких как Запорожье, Сумы, Харьков и Днепр.

Почему именно РСЗО?

"Обстрел из РСЗО Запорожья свидетельствует о том факте, что планы российско-оккупационной армии по выходу непосредственно на расстояние огневого поражения с использованием ствольной артиллерии провалились. Поэтому не случайно и применение именно РСЗО. И опять-таки не случайно, что этот "Смерч". Это, с одной стороны, говорит о том, что Силы обороны Украины удерживают позиции, а с другой – о настоящих планах российской армии", — считает Снегирев.

Что задумал враг?

По мнению Снегирева, данный удар стоит рассматривать, как показательное усиление агрессии России перед переговорами.

"Не имея успехов на фронте российская сторона встала на тактику террора областных центров. Цель — давление на политическое руководство Украины и заставить нас пойти на российский ультиматум по поводу территориальных уступок.

План россиян заключаются в том, чтобы превратить те областные центры, о которых я уже говорил, во что-то по типу Бахмута. Это тактика выжженной земли. Это и будет использовано как для давления на Украину и Соединенные Штаты, Также это, возможно, будет использовано для дестабилизации общественных настроений на подконтрольных территориях, в первую очередь областных этих центрах. Поэтому задача оккупантов спровоцировать внутренние миграционные процессы, создать хаос панику и недоверие к действиям центральных и местных органов власти.

Для осуществления своих планов у россиян есть задача прорваться на расстояние огневого поражения из ствольной артиллерии", — считает он.

РСЗО — не основная угроза

"Смерч" — это не основная угроза. Основной угрозой является возможность масштабирования ударов с использованием С-300 (ЗРК, который может быть по наземным целям). Количества ракет у них большое, а сроки годности заканчиваются. И поэтому россиянам нужно сейчас их утилизировать, но утилизация — это дорого. Поэтому, соответственно, будут утилизироваться в моменте нанесения ударов по территории Украины. То есть, будут решать для себя несколько вопросов", — сказал Снегирев.

Можно ли с этим бороться

"Опыт уничтожению и С-300, и "Смерчей" и "Искандеров" у Украины уже есть. Тактика Сил обороны уже выработана. Речь идет о комплексном использовании как средств аэроразведки, технической и агентурной разедки, так средств поражения СОУ. В том числе, соответственно, с использованием тактико-технических характеристик в первую очередь западного оружия. Речь идет о тех же HIMARS. Поэтому есть возможность противодействия", — объяснил он.

Например, ранее мы писали о том, что днем 24 июня по Днепру ударили баллистикой.