У Путіна новий план? Запоріжжя обстріляли потужною зброєю, чим дістають до міста і хто ще в небезпеці

Росія атакувала Запоріжжя страшною зброєю

У ніч проти 25 червня Запоріжжя обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Атака може бути частиною нового кривавого та цинічного плану росіян, який загрожує Запоріжжю та іншим містам України.

"Телеграф" розібрався, які ракети могли застосувати по Запоріжжю, що це означатиме для жителів і над якими містами ще нависла загроза.

Вибухи у Запоріжжі

У ніч на 25 червня кореспонденти "Телеграфу" повідомили про серію потужних вибухів у місті. При цьому їх звуки, попередньо, відрізнялися від тих, які можна було чути під час попередніх обстрілів.

Повітряні сили за деякий час до вибухів попереджали про наближення "швидкісної цілі" до міста, але без уточнень, що це за ціль. Місцева влада пізніше уточнила, що ударів було 4.

Вони припали по приватному сектору міста. Внаслідок атаки було пошкоджено 9 будинків, автомобілі та господарські споруди. Відомо про двох поранених.

Чим росіяни вдарили по Запоріжжю

Згідно з офіційними даними Національної поліції, Запоріжжя зазнало обстрілу з РСЗВ. Як ми вже зазначали, посилаючись на коментарі наших кореспондентів, характер звуків від цих прильотів був дещо іншим, ніж зазвичай. Це підтверджують відео від місцевих пабліків. На них можна почути цілий розсип вибухів різної інтенсивності.

Привертає увагу і характер пошкоджень будинків — безліч рівних і круглих пробоїн. Це швидше може говорити про пошкодження від суббоєприпасів, які використовуються в касетних снарядах, ніж про уламки.

Довідка: касетний боєприпас — різновид боєприпасів, які при підриві вивільняють із себе бойові припаси меншого розміру. Зазвичай застосовуються для знищення особового складу.

Простіше кажучи, під час вибуху такої зброї з неї вилітає ціла хмара зі шрапнелі. Вона може варіюватися за розміром, але зазвичай це дрібні уламки, які легко застряють у тілі. Їх може бути тисячі.

Шрапнель зі снаряда, випущеного по українським військовим у 2014 році. Фото Оксани Коваленко

На касетні бомби поширюються загальні обмеження, що накладаються на зброю невиборчої дії, зокрема заборона на їх використання в густонаселених районах. Це норма звичайного права, обов’язкова для всіх держав, незалежно від участі в Конвенції по касетним боєприпасам.

До речі, офіційної інформації про тип ракет, якими вдарили по Запоріжжю, поки що немає, проте моніторингові пабліки також сходяться на думці, що йдеться саме про касетний боєприпас. Від такої зброї складно сховатися, перебуваючи під час обстрілу на вулиці. Шрапнель прошиває все на своєму шляху.

Попередньо, ніхто із мирних жителів цієї ночі не загинув. Однак, на жаль, як мінімум, одне життя ворогові все ж таки вдалося забрати. Ударом було вбито домашню тварину місцевих жителів — собака, який, злякавшись першого вибуху, вибіг на вулицю.

Вибух у Запоріжжі

У результаті: таким чином можна дійти висновку, що росіяни обстріляли житловий квартал Запоріжжя з РСЗВ снарядом, попередньо, з касетною бойовою частиною.

Що може дістати до Запоріжжя

На озброєнні російської армії є декілька видів реактивних систем залпового вогню. Основні: "Град", "Смерч", "Ураган". У всих них різні характеристики та різна дальність.

Також варто відзначити, що "Град" та "Смерч" у минулому десятилітті в Росії отримали нові модифікації та увійшли до сімейства "Торнадо" (С і Г відповідно). Тому є сенс розглянути саме їх, а не базові версії.

Торнадо (С та Г)

Сімейство російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) калібрів 122 і 300 мм, що розробляється з 2012 року тульським АТ "НВО Сплав" для заміни колишніх розробок — РСЗВ "Град" та РСЗВ "Смерч". Призначена для ураження на далеких підступах групових цілей (жива сила, неброньована, легкоброньована та броньована техніка), тактичних ракет, зенітних комплексів, гелікоптерів на стоянках, командних пунктів, вузлів зв’язку, військово-промислової інфраструктури.

"Торнадо-С" (С — Смерч) може стріляти різними снарядами, включаючи касетні та фугасні. Від обраного снаряда залежить і далекобійність, яка варіюється від 70 до 120 кілометрів.

"Торнадо-Г" (Град) — російська модернізована реактивна система залпового вогню. У РСЗВ 9К51М основна відмінність від свого попередника 9К51 "Град" полягає в більш досконалій системі керування вогнем із супутниковою навігацією та комп’ютером розрахунку балістичних показників, що дозволяє виконувати наведення на координати цілі в автоматичному режимі.

Крім старих боєприпасів для РСЗВ БМ-21, в номенклатуру входять і нові боєприпаси, спеціально розроблені для системи "Торнадо-Г", що збільшують її максимальну дальність стрільби до 40 км. Серед боєприпасів є касетні та уламково-фугасні.

Максимальна дальність стрільби касетними боєприпасами – 20-30 км., а осколково-фугасними – до 40 км.

Ураган

РСЗВ Ураган

Ураган – це радянська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 220 міліметрів.

Система призначена для ураження різних площових цілей:

живої сили;

неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки мотопіхотних та танкових рот;

артилерійських підрозділів;

тактичних ракет;

зенітних комплексів;

гелікоптерів на стоянках;

командних пунктів;

вузлів зв’язку;

об’єктів військово-промислової інфраструктури

Також має різні типи снарядів, включаючи касетні та уламково-фугасні.

Таким чином можна зрозуміти, що будь-яка з основних сучасних РСЗВ може діставати до Запоріжжя з огляду на його близькість до фронту. А деякі системи взагалі можуть дострілити до сусіднього Дніпра. Однак не всі з них, очевидно, росіяни можуть використовувати з тилових позицій, що підвищує ризик знищення.

Головний підозрюваний

"Телеграф" вирішив поцікавитися думками з приводу можливої системи, якою росіяни завдали удару по Запоріжжю.

Так, наприклад, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що найімовірніше йдеться про РСЗВ "Смерч"/ "Торнадо-С".

"РСЗВ "Смерч" має дальність пострілу 70 км, тому це цілком можливо. А реактивний снаряд 9М542 взагалі заявлений до 120 км. Тому, так, цілком можливо. Тільки на таких відстанях точність погіршується", — зазначив він.

Військовий оглядач Денис Попович також схиляється до того, що удару було завдано "Смерчем". На користь цієї версії він навів одразу кілька фактів:

Оглядач погодився з думкою кореспондента "Телеграфу" про те, що найбільш "безпечним" для ворога в такому разі було б використання РСЗВ "Смерч".

"Грубо кажучи, можна з тилу, за кілометри 50 від ЛБЗ підігнати установки і вдарити, не побоюючись наших дронів-мисливців?", — уточнив наш кореспондент і отримав відповідь "Теоретично — так".

Військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов також вважає, що росіяни застосували "Смерч".

"Максимальна дальність пострілу його до 90 кілометрів (йдеться про базову модифікацію "Смерчу" — Ред.). А з огляду на те, що лінія бойового зіткнення від Запоріжжя за 38-40 кілометрів, саме цим пояснюється вибір засобів ураження", — пояснив він.

Таким чином, усі троє наших співрозмовників одноголосно дійшли висновку, що удар, найімовірніше, був завданий за допомогою РСЗВ "Смерч".

Чи чекати Запоріжжю (і не тільки) на посилення терору

На думку Олександра Коваленка, загроза РСЗВ для Запоріжжя є реальною, проте терор рівня, наприклад, Херсона, менш імовірний.

"Терор буде, але не рівня, наприклад, Херсона. До Херсона терористи стоять впритул, між Запоріжжям та ЛБЗ є відстань, яка впливає на рівень терору. Для Запоріжжя зараз більш небезпечна загроза ракетних ударів та "шахедів", — вважає він.

А ось Дмитро Снєгирьов висловив тривожнішу думку. Він пояснив, чому, на його думку, це відбувається саме зараз, які міста під загрозою і чого чекати далі.

Які міста під загрозою

Як зазначив Снєгирьов, раніше Запоріжжя вже обстрілювали з такої зброї. Однак у цьому випадку може йтися про нову мету росіян. На думку Снєгирьова, головна загроза зараз для обласних центрів, таких як Запоріжжя, Суми, Харків та Дніпро.

Чому саме РСЗВ?

"Обстріл із РСЗВ Запоріжжя свідчить про той факт, що плани російської армії щодо виходу безпосередньо на відстань вогневого ураження з використанням ствольної артилерії провалилися. Тому не випадково й застосування саме РСЗВ. І знову-таки не випадково, що це "Смерч".Це, з одного боку, свідчить про те, що Сили оборони України утримують позиції, а з іншого – про справжні плани російської армії", — вважає Снєгирьов.

Що задумав ворог?

На думку Снєгирьова, цей удар варто розглядати як показове посилення агресії Росії перед переговорами.

"Не маючи успіхів на фронті, російська сторона стала на тактику терору обласних центрів. Мета — тиск на політичне керівництво України і змусити нас піти на російський ультиматум з приводу територіальних поступок.

План росіян полягає в тому, щоб перетворити ті обласні центри, про які я вже говорив, на щось на кшталт Бахмута. Це тактика випаленої землі. Це і буде використано для тиску на Україну та Сполучені Штати. Також це, можливо, буде використано для дестабілізації суспільних настроїв на підконтрольних територіях, насамперед в обласних центрах. Тому завдання окупантів спровокувати внутрішні міграційні процеси, створити хаос паніку та недовіру до дій центральних та місцевих органів влади.

Для здійснення своїх планів росіяни мають завдання прорватися на відстань вогневого ураження зі ствольної артилерії", — вважає він.

РСЗВ – не основна загроза

"Смерч" — це не основна загроза. Основною загрозою є можливість масштабування ударів із використанням С-300 (ЗРК, який може бити по наземним цілям). Кількість ракет у них велика, а строки придатності закінчуються. І тому росіянам треба їх утилізувати, але утилізація — це дорого. Тому, відповідно, утилізуватимуться у моменті завдання ударів по території України. Тобто вирішуватимуть для себе кілька питань", — сказав Снєгирьов.

Чи можна з цим боротися

"Досвід знищення і С-300, і "Смерчів", і "Іскандерів" в України вже є. Тактика Сил оборони вже вироблена. Йдеться про комплексне використання як засобів аеророзвідки, технічної та агентурної розвідки, так і засобів ураження СОУ. У тому числі відповідно з використанням тактико-технічних характеристик насамперед західної зброї. Йдеться про ті ж HIMARS. Тому є можливість протидії", — пояснив він.

Наприклад, раніше ми писали про те, що вдень 24 червня по Дніпру вдарили балістикою.