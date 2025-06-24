Россияне уже врут об обстреле Днепра и поврежденном поезде: что они придумали на этот раз

Российская пропаганда начала писать фейки сразу после попадания

Во вторник, 24 июня, в Днепре прогремели сильные взрывы в результате ракетного удара, нанесенного со стороны российских войск. Удар пришелся на главный железнодорожный вокзал города, пассажирский поезд №52 "Одесса — Запорожье" и гражданскую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Сразу после атаки российские Telegram-каналы начали распространять дезинформацию, якобы ракета попала в оборонное предприятие "Южмаш", а вблизи поезда сработала украинская ПВО. "В Днепре ракетный удар нанесен по оборонному предприятию "Южмаш". Ракета украинской ПВО прилетела рядом с поездом, это провокации Зеленского для саммита НАТО", — заявили кремлевские пропагандисты.

Россияне привязали фейк об обстреле Днепра к саммиту НАТО

Центр стратегических коммуникаций опроверг эти утверждения. По официальной информации от главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг целенаправленно атаковал гражданские объекты: общежитие, гимназию, административное здание, больницу, поликлинику и не менее 14 школ и детских садов.

"Травмы получили пассажиры поезда. Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — отметил Лысак.

Городской голова Борис Филатов добавил, что повреждения получил и частный сектор. "Укрзалізниця" подтвердила, что оказавшийся в зоне поражения поезд получил повреждения, а некоторые пассажиры получили травмы. Всех людей оперативно эвакуировали в укрытие, на месте работают спасатели и медики.

В результате обстрела города пострадала гражданская инфраструктура

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 21 июня Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Кременчугу в Полтавской области. Несмотря на заявления об "ударах по военной инфраструктуре", на месте атак обнаружены остатки кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах.