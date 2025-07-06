Категорически не делайте этого 6 июля, чтобы не потерять деньги и удачу

Стоит в этот день придерживаться основных традиций и запретов

В воскресенье, 6 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, вспоминают преподобного Сисоя Великого, а также преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского. По старому стилю этот праздник припадает на 19 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Сисой Великий был одним из самых почитаемых египетских пустынников IV века, ученик Антония Великого, известный своей мудростью, смирением и даром чудотворения.

Преподобный Сисой, схимник Киево-Печерский — монах XI века, жил в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, вел очень строгую и уединенную монашескую жизнь, прославился своей духовностью и смирением.

Что можно делать 6 июля:

В этот день рекомендуется посетить церковь и помолиться преподобным Сисою Великому и Сисою, схимнику Киево-Печерскому, прося их заступничества и помощи.

Полезно совершать добрые дела и помогать нуждающимся — благотворительность сегодня особенно ценится.

Народные традиции считают этот день благоприятным для обрядов, связанных с очищением и защитой семьи и дома.

Можно заниматься легкой домашней работой, избегая спешки и ссор.

Что можно и нельзя 6 июля

Что нельзя делать 6 июля:

В этот день нельзя ссориться и конфликтовать, чтобы не навлечь на долгое время болезни и неудачи на семью и близки;

Сегодня не стоит начинать новые дела или проекты, потому что они могут неудачно завершиться;

Избегайте тяжелой физической работы, чтобы сохранить силы и здоровье.

Не сплетничайте и не говорите лишнего, слова в этот день имеют особую силу и могут навредить.

Не берите в долг и не одалживайте кому-то деньги. Считается, что это может привести к проблемам с финансами до конца года.

Ранее "Телеграф" делился посевным календарем на июль 2025 года. Во второй месяц лета есть благоприятные и неблагоприятные дни для огородных работ. Планируя посадку, учитывайте этот фактор.