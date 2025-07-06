Категорически не делайте этого 6 июля, чтобы не потерять деньги и удачу
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Стоит в этот день придерживаться основных традиций и запретов
В воскресенье, 6 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, вспоминают преподобного Сисоя Великого, а также преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского. По старому стилю этот праздник припадает на 19 июля.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Преподобный Сисой Великий был одним из самых почитаемых египетских пустынников IV века, ученик Антония Великого, известный своей мудростью, смирением и даром чудотворения.
Преподобный Сисой, схимник Киево-Печерский — монах XI века, жил в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, вел очень строгую и уединенную монашескую жизнь, прославился своей духовностью и смирением.
Что можно делать 6 июля:
- В этот день рекомендуется посетить церковь и помолиться преподобным Сисою Великому и Сисою, схимнику Киево-Печерскому, прося их заступничества и помощи.
- Полезно совершать добрые дела и помогать нуждающимся — благотворительность сегодня особенно ценится.
- Народные традиции считают этот день благоприятным для обрядов, связанных с очищением и защитой семьи и дома.
- Можно заниматься легкой домашней работой, избегая спешки и ссор.
Что нельзя делать 6 июля:
- В этот день нельзя ссориться и конфликтовать, чтобы не навлечь на долгое время болезни и неудачи на семью и близки;
- Сегодня не стоит начинать новые дела или проекты, потому что они могут неудачно завершиться;
- Избегайте тяжелой физической работы, чтобы сохранить силы и здоровье.
- Не сплетничайте и не говорите лишнего, слова в этот день имеют особую силу и могут навредить.
- Не берите в долг и не одалживайте кому-то деньги. Считается, что это может привести к проблемам с финансами до конца года.
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