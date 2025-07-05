Обещают до +37: когда в Украине ужарит адское солнце

Самые высокие температуры зафиксированы во вторник, 8 июля

Украинцев ожидают настоящие погодные качели – одни регионы накроют грозами и дождями, а другие будут буквально "спекаться" под солнцем. Уже с начала недели погода в стране разделится на 2 фронта: мероприятие охватят кратковременные дожди с грозами, тогда как другая часть Украины увидит солнце, разве что за облаками.

Об этом свидетельствуют данные из Укргидрометцентра.

7 июля

Грозы прогнозируются в большинстве западных областей Украины. В зону нестабильной погоды попадут Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области, а также Житомирская и Киевская.

Несмотря на осадки, в этой части Украины будет жарко: ночные температуры не опустятся ниже +15°, а днем столбики термометров поднимутся до +30…+33°. Атмосфера будет паркой и душной, особенно перед грозами.

Погода на 7 июля

8 июля

На следующий день, во вторник, жара будет только нарастать. В большинстве регионов Украины температура поднимется до +34…+37°, особенно жарко будет в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Между тем, мероприятие также будет оставаться в зоне дождей, но без значительных атмосферных возмущений. Небо будет преимущественно облачным, однако это не помешает температуре достигать +29…+33°, и воздух будет оставаться жарким и влажным.

Погода на 8 июля

В ближайшие дни украинцам следует готовиться к настоящему климатическому контрасту: кто-то будет переживать душные дожди с грозами, а кто-то вынужден будет прятаться от солнца и жары.

Ранее "Телеграф" предупреждал, что спокойную летнюю погоду сменят ливни — в ближайшее время в Украине ожидаются обильные дожди, а местами объявлено штормовое предупреждение.