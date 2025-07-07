Вопрос только материальный. Почему в СССР люди работали днем и ночью

Современные рабочие редко соглашаются работать в две смены на одном предприятии

В Советском Союзе многие рабочие работали по две смены в сутки, чтобы заработать на собственное жилье и получить долгожданную квартиру от государства. Особенно ярко это явление проявлялось на промышленных предприятиях, в частности, на заводах Киевщины.

"Телеграф" расскажет, почему так работали. Что стояло за тяжелым рабочим днем.

Двойная смена ради жилья

Рабочие заводов часто работали по схеме "день-ночь": сначала отрабатывали дневную смену с 8:00 до 16:00, а затем оставались на ночную — с 20:00 до 6:00 утра. Такой напряженный труд преследовал конкретную цель — выполнить и перевыполнить план, чтобы заработать достаточно средств, или для получения государственного жилья.

Люди понимали, что чем лучше будешь работать, тем быстрее получишь квартиру. Система распределения жилья в СССР была напрямую связана с трудовыми показателями: лучшим работникам, перевыполнявшим нормы, отдавали приоритет в очереди на квартиры.

Поселок на Киевщине

Ярким примером такой практики стал поселок Калита Киевской области, где специально для работников местного завода строили жилые дома. Государство инвестировало в развитие социальной инфраструктуры, создавая целые микрорайоны для рабочих.

Отовсюду, из разных областей Украины, люди приезжали в Калиту с одной целью получить бесплатное жилье от государства. Но для этого нужно было доказать свою трудовую ценность, работая на грани физических возможностей.

Система, заставлявшая работать

Люди добровольно работали круглосуточно, понимая, что это единственный их путь к собственному жилью. Дневная смена сменялась ночной, выходные становились рабочими днями, а план нужно было не просто выполнить, но и перевыполнить.

Работа в СССР

Рабочие жили в общежитиях или снимали комнаты, мечтая о собственной квартире. И эта мечта заставляла их работать с удвоенной силой, превращая заводы в места, где жизнь не включала в паузу даже ночью.

Смена времен: от круглосуточного труда до поиска альтернатив

Сегодня ситуация кардинально поменялась. Современные рабочие редко соглашаются работать в две смены на одном предприятии. Вместо изнурительного круглосуточного труда люди ищут альтернативные способы заработать денежные средства.

Многие совмещают основную работу с подработками: кто-то ведет собственный бизнес в интернете, кто-то работает в службе доставки после основной работы, а некоторые развивают творческие проекты или предоставляют услуги фрилансера. Современные технологии позволяют зарабатывать, не привязываясь к конкретному заводу или офису.

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