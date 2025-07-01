Один из самых секретных объектов СССР: как выглядит "Сталинское метро" и почему его не достроили

Для строительства задействовали около 12 тысяч человек

Официально киевское метро, известное своей легендарной "станцией-призраком", открылось в 1960 году. Но еще до войны в столице велось строительство тайного объекта, который стали называть "Сталинское метро", поскольку его инициатором стал советский диктатор.

"Телеграф" решил выяснить, что осталось от секретного проекта и с какой целью Сталин строил тоннели под Киевом. Мы узнали некоторые интересные факты.

"Сталинское метро" — что известно о его строительстве

Советская власть, готовясь к возможной войне, в 1938 году начала строительство секретного и масштабного объекта — "Сталинского метро" в Киеве, которое тогда называли "№1 НКПС". Проект был разработан по приказу Иосифа Сталина.

"Сталинское метро" начали строить в 1938 году, Фото: ЦДАГО/reibert/81412

Его идея состояла в том, чтобы создать два подземных железнодорожных перехода под Днепром, чтобы соединить два берега Киева, поскольку мосты были легкой целью для вражеской авиации. Подземные тоннели хотели использовать для незаметной переправки военной техники, продовольствия и личного состава.

Как строили "Сталинское метро", Фото: ЦДАГО/reibert/81412

Известно, что этот объект конца 30-х годов был строго засекречен. Для его строительства задействовали около 20 тысяч работников и каждый проходил проверку и подписывал документ о неразглашении. Проектировщики хотели сделать Северный и Южный тоннели. Северный должен был пересекать реку в районе Оболони, а Южный — проходить от Жукова острова до Осокорков.

Наземная часть "Сталинское метро" на Жуковом острове

Первым этапом строительства стало сооружение гигантских кессонов, один из них является местной достопримечательностью на Оболони. Высота кессона составляет 17 метров, а длина — 52 метра. Эта бетонная конструкция должна была помещаться под воду или под грунт на большую глубину, чтобы образовать подземную камеру.

Кессон на Оболони

В 1941 году было завершено только 10% работ, в частности построили электростанцию возле железнодорожного вокзала, которая должна была обеспечить электричеством будущий подземный комплекс. Она до сих пор функционирует.

Секретный тоннель

Что осталось от "Сталинского метро"?

Остатки тоннелей можно увидеть на Оболони в парке "Наталка", а также на дачном массиве Осокорки, но самая масштабная часть "Сталинского метро" остается на Жуковом острове. Найти тоннель не сложно, вход в него затоплен, а стены обросли огромным слоем мха и разрисованы граффити.

Часть тоннеля на Оболони

Бетонная часть тоннеля на Осокорках

Недалеко от острова есть наземная железобетонная труба тоннеля, длиной около 700 метров. Первая его часть возвышается над водой, а вторая, наоборот, почти полностью уходит под воду. Вокруг лес, жилых домов там нет.

"Сталинское метро" должно было соединить два берега Киева

Вход в тоннель "Сталинское метро" затоплен

Когда началась Вторая мировая война, тоннели не были готовы к эксплуатации. Строительство "Сталинского метро" возобновили лишь в 1944 году, когда освободили Киев, но проект уже не казался таким масштабным и целесообразным как раньше, поэтому в 1949 году его полностью закрыли.

Что осталось от "Сталинского метро"

"Телеграф" писал ранее, что киевлян ждут большие неудобства на популярной станции метро. Что известно?