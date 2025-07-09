"Даже обстрелы их не изменят": аналитик рассказал, что Украине делать со "ждунами"

Страны Балтии в свое время придумали решение проблемы

Люди, которые радуются российским ударам по ТЦК являются обычными "ждунами" и ими должны заниматься спецслужбы. Подобная категория людей есть в любом украинском городе, вне зависимости от того находится он на западе, в центре или на востоке.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал аналитик группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его словам, 2022-й год в украинском социуме поменял мало чего и в нем все еще большое количество людей, которые готовы работать на российские спецслужбы.

"К сожалению, даже факты того террора, который осуществляют оккупанты, он никак не меняет их ментальность и мировоззрение абсолютно. И поэтому они сотрудничают. Те же уклонисты — это тоже реактивно-активный элемент, который способен тоже сотрудничать с российскими спецслужбами, к сожалению", — сказал Коваленко.

По его словам, Украина должна предпринимать серьезные меры противодействия, что включает серьезные тюремные сроки для российской агентуры. Кроме того, он предложил задуматься над введением института неграждан, как это было в странах Балтии.

"Украина проходит ту стадию, когда сама независимость и само существование страны держится на патриотах. Именно эти люди должны иметь намного больше прав и свобод, чем те, кто предают страну почти каждый день или не поддерживают борьбу за независимость и за своё существование", — сказал Коваленко.

Аналитик отметил, что со "ждунами" должны не только бороться спецслужбы, но и их надо как-то ограничить на государственном уровне. Например, лишить их права участвовать в выборах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что системные удары по ТЦК преследуют цель не только сорвать мобилизацию. Целью России является также усилить этими ударами панические настроения в Украине.