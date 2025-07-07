Не закрываются. Что делают ТЦК в Украине в ответ на атаки России (обновляется)

Что известно о новой стратегии после атак в Кривом Роге, Харькове, Запорожье и не только?

Российские оккупанты применяют новую тактику борьбы с Вооруженными силами — они пытаются разрушить территориальные центры комплектации (ТЦК). В течение чуть более недели они нанесли удары о ТЦК в Кременчуге, Полтаве, Кривом Роге. Седьмого июля атаковали центры в Запорожье и в Харькове.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что раненые есть в обоих последних случаях атак на областные ТЦК. "Телеграф" попытался разобраться, как военнослужащие центров реагируют на угрозу.

В Полтавском областном ТЦК и СП "Телеграф" сообщили, что на территории Полтавской области все терцентры уже изменили месторасположение. Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин подчеркнул, что новые адреса не разглашают.

Запорожский областной ТЦК и СП после утренней атаки "Шахедов" официально заявил: "Сегодня враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие — военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по выводам ВЛК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на военной службе. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили четырнадцать гражданских граждан, повреждены частные жилые дома и автомобили. Несмотря ни на что – продолжаем работать – комплектовать боевые подразделения и оказывать социальные услуги родным погибших воинов".

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Львовской области были введены дополнительные меры безопасности. Среди нововведений – усиленный контроль на входе, в том числе с металлоискателями. Пока информации о возможном переносе или изменении адресов центров не поступало.

Утром 7 июля новости облетело сообщение от Винницкого областного ТЦК и СП о переезде по другим адресам. Правда, уже через несколько часов пост удалили, вероятно из-за указания других мест приема граждан. В пресс-службе Командования Сухопутных войск объяснили, что территориальные центры комплектования провели рассредоточение для уменьшения рисков. Основная цель таких изменений — обеспечить безопасность как сотрудников, так и граждан, обращающихся в ТЦК.

Винницкий ТЦК объявил о прекращении работы

Источники "Телеграфа" в районном ТЦК и СП одного из прифронтовых городов Украины отмечают, что готовиться к переезду пока не планируют. Смена локации может быть нецелесообразна из-за того, что новое местоположение также могут "слить" врагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что системные удары по ТЦК преследуют цель не только сорвать мобилизацию. Целью России является также усилить этими ударами панические настроения в Украине.