"Навіть обстріли їх не змінять": аналітик розповів, що Україні робити зі "ждунами"

Країни Балтії свого часу вигадали вирішення проблеми

Люди, які радіють російським ударам по ТЦК, є звичайними "ждунами" і ними повинні займатися спецслужби. Подібна категорія людей є в будь-якому українському місті, незалежно від того, знаходиться він на заході, в центрі або на сході.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, 2022-й рік в українському соціумі змінив мало чого і в ньому все ще багато людей, які готові працювати на російські спецслужби.

"На жаль, навіть факти того терору, який здійснюють окупанти, він ніяк не змінює їхню ментальність і світогляд абсолютно. І тому вони співпрацюють. Ті ж ухилянти — це теж реактивно-активний елемент, який здатний також співпрацювати з російськими спецслужбами, на жаль", — сказав Коваленко.

За його словами, Україна має вживати серйозних заходів протидії, що включає серйозні тюремні терміни для російської агентури. Крім того, він запропонував замислитися над запровадженням інституту негромадян, як це було у країнах Балтії.

"Україна проходить ту стадію, коли сама незалежність і саме існування країни тримається на патріотах. Саме ці люди повинні мати набагато більше прав і свобод, ніж ті, хто зраджує країну майже щодня або не підтримує боротьбу за незалежність і своє існування", — сказав Коваленко.

Аналітик зазначив, що зі "ждунами" мають не лише боротися спецслужби, а й їх треба якось обмежити на державному рівні. Наприклад, позбавити права брати участь у виборах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що системні удари по ТЦК мають на меті не лише зірвати мобілізацію. Метою Росії є також посилити цими ударами панічні настрої України.