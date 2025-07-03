"Главная цель ударов…" Почему Россия начала бить по ТЦК, рассказал капитан ВСУ

Хотят вызвать не только панику у общества

Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК), в том числе и атака на Полтаву, – нестандартная стратегия врага. Однако существует несколько аспектов, с которыми эти атаки связаны.

Об этом "Телеграфу" рассказал капитан ВСУ Назар Крицкалюк. По его словам, Россия не просто пытается сорвать мобилизацию в Украине или замедлить ее.

"ТЦК как один из структурных органов ВСУ выполняет много важных функций, однако сейчас самое важное — мобилизация. Поэтому именно ТЦК стали центральной фигурой в крупной антимобилизационной компании РФ", — говорит Крицкалюк.

Последствия удара по Полтаве 3 июля

По его словам, были времена, когда Кремль создавал немало Deep fake и ИПСО, пытаясь разогнать так называемую "зраду" в нашем обществе. Иногда это давало свои плоды.

"По состоянию на данный момент мы видим, что пропагандистская компания врага вокруг мобилизации в украинскую армию постепенно спадает, поскольку наши граждане и СМИ постепенно адаптируются к информационному влиянию врага и начинают его фильтровать. Учитывая эти факты, можно отметить, что, по-моему, одна из наиболее вероятных версий это то, что этот удар по ТЦК и СП в Полтаве, является новой частью компании врага, направленной против мобилизации в ряды ВСУ", — добавляет капитан.

Он объясняет, что этот удар и предыдущий в Кривом Роге оказали психологическое влияние. Они направлены не только на убийства украинцев, но и на распространение панических настроений в обществе. Подтвердить эту версию могут только системные удары по ТЦК. Однако уже сейчас Украина должна противодействовать этому, чтобы уменьшить панику общества, донести до людей суть этих атак.

Россия ударила по ТЦК в Полтаве

" По другой версии: вопросы могут быть именно в этом ТЦК и СП, интерес врага к нему из-за наличия разведданных, поражения его, как второстепенной военной цели в регионе, ради демонстрации затем в своих СМИ. Скорее всего, будут нарративы об уничтожении "Базы НАТО", — говорит капитан.

Однако возможно и хаотическое поражение целей, просто в определенном районе, по которому была поставлена соответствующая задача. Пока цель России в этих атаках не играет ведущую роль. Главное, чтобы общество не паниковало, соблюдало информационную гигиену, а также понимало, что такие террористические атаки врага не помешают Силам обороны защищать Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по ТЦК в Кривом Роге. Есть пострадавшие среди гражданских.