Процесс не остановится: в Сухопутных войсках рассказали, как теперь будут работать ТЦК

Это не повлияет на мобилизационный процесс, разве что будут определенные неудобства.

Из-за целенаправленных ударов российских окупантов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) они могут перейти на дистанционный режим работы. Атаки врага не повлияют на проведение мобилизационной кампании.

Об этом заявил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Национального телемарафона. Саранцев напомнил, что россияне уже не в первый раз пытаются атаковать здания ТЦК и СП.

Враг пытался подорвать военкоматы руками своих агентов и проводил информационные операции, чтобы затормозить мобилизационные процессы. На обоих направлениях россияне потерпели неудачу, поэтому начали просто бить по ТЦК ударными дронами. Это не повлияет на мобилизационный процесс, разве что будут определенные неудобства, поскольку приходится проводить новые меры безопасности. В частности, придется сменить режим работы ТЦК.

"Я не скажу, что это обычный режим, приходится изменять формат, чтобы обеспечить здоровье персонала как ТЦК и СП, так и посетителей. Поэтому важно, чтобы при предоставлении услуг ТЦК и СП они были в безопасности. Поэтому есть определенные алгоритмы безопасности… Придется в определенной степени изменять формат предоставления услуг, возможные меры рассредоточения, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно", – резюмировал он.

Напомним, что утром 7 июля Россия снова попала по зданиям ТЦК, на этот раз взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по ТЦК в Кривом Роге. Такие атаки врага – нестандартная стратегия, поэтому есть несколько аспектов, которые следует понимать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что системные удары по ТЦК преследуют цель не только сорвать мобилизацию. Целью России является также усилить этими ударами панические настроения в Украине.