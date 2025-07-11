Один из них не смог выйти "на своих двух": как Янукович и Зеленский выпивали в Межигорье

Президентом Украины тогда был Янукович

Межигорье – символ роскоши тогдашней власти. Когда президентом Украины был Виктор Янукович, за высокими заборами резиденции, вероятно, заключались негласные договоренности. Среди побывавших там был и Владимир Зеленский.

Об этом действующий президент нашей страны рассказывал в интервью Дмитрию Гордону еще до того, как объявил, что будет баллотироваться на пост главы Украины.

По словам Зеленского, из всех президентов Украины Януковича он знал лучше всего. У них было несколько "раундов" разговоров и именно тогда он побывал в Межигорье.

"Виктор Федорович пытался договориться со мной по-хорошему. Он был уже в ореоле хозяина страны – в статусе, который он сам себе создал или его окружение. И я даже не думаю, а знаю: со многими журналистами и телеканалами он, скажем так, договаривался, чтобы мы все были очень лояльными. Так я познакомился с Межигорьем… Скажем так, я был в Межигорье, когда там еще был Янукович. Когда хазяин был дома", — поделился Зеленский.

Зеленский признался, что они крепко выпили, а Янукович пытался его споить. Однако тогдашний руководитель студии "Квартал 95" ушел своими ногами, по его словам, в отличие от Виктора Федоровича.

В тот момент Владимир Александрович руководил телеканалом "Интер". "Ситуация была очень простая: я руководил каналом "Интер"… Он предлагал мне очень большие деньги — сто миллионов долларов.". Зеленский добавил, что не пошел на условия, поскольку для него важнее репутация и семья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной встрече Зеленского и Януковича. Тогда "квартал 95" выступал перед президентами России и Украины.