"Астанавитесь!", "Ёлка" и "атака" яйцом: самые яркие мемы с Януковичем

Мы помним Януковича не только как любителя роскоши, но и как генератора мемов, которые популярны и сейчас

После побега из Украины в 2014-м Виктор Янукович оставил после себя не только "золотой дом" (Межигорье), многие тайные базы отдыха, которые демонстрируют эпоху "роскоши", но и кучу мемов. От неумения сказать слово "елка" до эпического излома ручки на камеру.

Эти ляпы быстро стали популярны и даже сейчас, спустя 11 лет после побега политика из страны, вызывают смех в украинцев. "Телеграф" решил вспомнить самые яркие мемы с Виктором Януковичем.

Янукович и венок

Это произошло в мае 2010 года. Тогда Янукович и Медведев возлагали цветы к памятнику Неизвестному солдату. Погода была ветреной, и когда президент склонился к памятнику, венок просто упал ему на голову. Момент попал на видео, стал поводом для шуток и остается до сих пор.

"Атака" яйцом

Еще когда Янукович занимал должность премьер-министра Украины, во время предвыборной кампании приехал в Ивано-Франковск. Когда политик вышел из автобуса, в него кинул сырое яйцо студент Дмитрий Романюк. Янукович схватился рукой за сердце и стал падать. Охрана отвела его в черный бус.

Легендарная "елка"

В декабре 2014 года Янукович сбыл на пресс-конференции. Президент рассказывал, что на месте палаток на Майдане уже устанавливается новогодняя елка. Однако во время речи он не смог вспомнить украинское слово "елка" и после долгой паузы сказал на русском "елка". Это стало поводом для шуток, а мэм помнят и сейчас.

"Остановитесь!"

Тогда Янукович уже сбежал из Украины, но называл себя "легитимным президентом". 13 июня 2014 года он записал видеообращение к новому президенту Украины Петру Порошенко и возмутился тем, что АТО на востоке не прекратилась сразу после инаугурации.

Янукович обвинил Порошенко в том, что тот отдавал "преступные приказы" и призвал украинскую армию не выполнять их. Затем он воскликнул "Астанавитесь". Это обращение быстро разлетелось по сети и стало мемом.

Со злости сломал ручку

Во время своего извинения перед украинцами, 28 февраля 2014 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, Янукович показал свое раздражение и... демонстративно сломал ручку, которая была у него в руках. Конечно же, это и момент не остался без внимания украинцев.

.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была встреча Зеленского и Януковича. тогда коллектив "Квартала" был приглашен на частный корпоратив.