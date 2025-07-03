От элитных домов не осталось ничего: как сейчас выглядит "Шацкое Межигорье" Януковича и что там до сих пор охраняют

Теперь там просто пустота, но с охраной

В самом сердце волынских лесов, на красивом пляже озера Свитязь, когда-то возвышалась загадочная закрытая база отдыха, которую местные называли "шацким Межигорьем". За высокими заборами виднелись крыши роскошных домов, а слухи ходили о причастности к ней Виктора Януковича, который недавно якобы засветился на Канарах. Сейчас от этой "показухи" не осталось ничего, кроме пункта пропуска, закрытых ворот и таблички "Осторожно! Злой пес!"

Находился этот комплекс отдыха на урочище Гряда, на центральном пляже. "Телеграфу" удалось побывать на базе, которую приписывают Януковичу и узнать, как сейчас выглядят остатки роскоши "шацкого Межигорья".

Как когда-то выглядела "резиденция Януковича" и что известно о ней

Построили базу довольно быстро — примерно за два года, строительство закончилось в 2013-м. На территории находились шесть коттеджей, которые были оборудованы по последнему слову техники — автоматизация и все необходимые вещи для роскошной жизни.

В середине домов была недешевая мебель и техника, а среди предметов декора даже элементы с позолотой. Территория имения – более 5 гектаров. Там находились гостевые коттеджи, главное здание, детская площадка, искусственное озеро, баня. За забором находился дом для прислуги и вертолетная площадка. И, конечно же, каждый уголок был нашпигован камерами.

Когда Янукович сбежал из страны после Революции достоинства, в имение приехали ребята в камуфляже. Кстати, они были там и за несколько дней до того, как президент покинул Украину.

Уже осенью 2015 года комплекс отдыха разобрали. Людям, которые демонтировали дома, платили по 500 грн в день. Однако, по словам работников, они не знали, кому принадлежит это имущество.

Кто владелец "шацкого Межигорья"

Строительство имения связывали с визитом Николая Азарова на озеро Свитязь.Также сын Януковича Виктор присутствовал на автогонках в 2011 году по территории Шацкого национального парка. В 2014 году Павел Данильчук, активист из Волыни, заявил, что к имению причастен Игорь Калетник — бывший глава таможни и коммунист, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года.

Ранее земля, где расположено "шацкое Межигорье", принадлежала Львовскому автобусному заводу и Нововолынскому заводу ЖБИ. Позже она перешла в собственность киевской компании ООО "Грин Виллас". Директором и владелицей этой компании была Наталья Чайковская, которая также занимала руководящий пост в инвестгруппе FIM. Ее соучредительница — Оксана Калетник, двоюродная сестра Игоря Калетника.

Однако местные называли комплекс отдыха просто — база Януковича. Также есть мнение среди местных, что ее неофициальным владельцем был сын беглого президента Виктор, который в 2015 году погиб на Байкале.

Как сейчас выглядит "шацкое Межигорье"

Сейчас на бывшем "шацком Межигорье" об эпохе роскоши не напоминает ничего. Теперь там только пустота, закрытые ворота, паутина на них, и наклейка о том, что на территории есть пес. "Уважаю хозяев, люблю детей, стерегу двор, ненавижу воров. Бурбуль", — написано на табличке.

Там, где когда-то стояли роскошные домики, где сейчас могли бы отдыхать ветераны войны и их семьи, одни кусты, стройматериалы и куски цемента. Тем не менее, на территории установлена телекоммуникационная станция.

На входе все еще есть охранная будка или "пункт пропуска" в имение. Похоже, на окнах висят те же роллеты, что и раньше. Кстати, они немного приоткрыты. Как рассказала местная жительница, здесь есть охранник, который работает круглосуточно. "Там есть круглосуточные дежурные, кто-то им там платит", — поделилась жительница Шацкого района.

Раньше

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На территории также стоит нечто похожее на небольшой мангал. Одна часть бывшей резиденции выглядит ухоженной, а другая заросла.

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