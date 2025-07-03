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От элитных домов не осталось ничего: как сейчас выглядит "Шацкое Межигорье" Януковича и что там до сих пор охраняют

Автор
Наталья Дума
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Раньше там была роскошная резиденция, а после 2014 ее разобрали
Раньше там была роскошная резиденция, а после 2014 ее разобрали. Фото Колаж Телеграфу

Теперь там просто пустота, но с охраной

В самом сердце волынских лесов, на красивом пляже озера Свитязь, когда-то возвышалась загадочная закрытая база отдыха, которую местные называли "шацким Межигорьем". За высокими заборами виднелись крыши роскошных домов, а слухи ходили о причастности к ней Виктора Януковича, который недавно якобы засветился на Канарах. Сейчас от этой "показухи" не осталось ничего, кроме пункта пропуска, закрытых ворот и таблички "Осторожно! Злой пес!"

Находился этот комплекс отдыха на урочище Гряда, на центральном пляже. "Телеграфу" удалось побывать на базе, которую приписывают Януковичу и узнать, как сейчас выглядят остатки роскоши "шацкого Межигорья".

Как когда-то выглядела "резиденция Януковича" и что известно о ней

Построили базу довольно быстро — примерно за два года, строительство закончилось в 2013-м. На территории находились шесть коттеджей, которые были оборудованы по последнему слову техники — автоматизация и все необходимые вещи для роскошной жизни.

База Януковича на Свитязе
База Януковича на Свитязе

В середине домов была недешевая мебель и техника, а среди предметов декора даже элементы с позолотой. Территория имения – более 5 гектаров. Там находились гостевые коттеджи, главное здание, детская площадка, искусственное озеро, баня. За забором находился дом для прислуги и вертолетная площадка. И, конечно же, каждый уголок был нашпигован камерами.

Когда Янукович сбежал из страны после Революции достоинства, в имение приехали ребята в камуфляже. Кстати, они были там и за несколько дней до того, как президент покинул Украину.

Резиденция Януковича на Свитязе

Уже осенью 2015 года комплекс отдыха разобрали. Людям, которые демонтировали дома, платили по 500 грн в день. Однако, по словам работников, они не знали, кому принадлежит это имущество.

Кто владелец "шацкого Межигорья"

Строительство имения связывали с визитом Николая Азарова на озеро Свитязь.Также сын Януковича Виктор присутствовал на автогонках в 2011 году по территории Шацкого национального парка. В 2014 году Павел Данильчук, активист из Волыни, заявил, что к имению причастен Игорь Калетник — бывший глава таможни и коммунист, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года.

Азаров моет руки в Свитязе

Ранее земля, где расположено "шацкое Межигорье", принадлежала Львовскому автобусному заводу и Нововолынскому заводу ЖБИ. Позже она перешла в собственность киевской компании ООО "Грин Виллас". Директором и владелицей этой компании была Наталья Чайковская, которая также занимала руководящий пост в инвестгруппе FIM. Ее соучредительница — Оксана Калетник, двоюродная сестра Игоря Калетника.

База Януковича на Свитязе

Однако местные называли комплекс отдыха просто — база Януковича. Также есть мнение среди местных, что ее неофициальным владельцем был сын беглого президента Виктор, который в 2015 году погиб на Байкале.

Как сейчас выглядит "шацкое Межигорье"

Сейчас на бывшем "шацком Межигорье" об эпохе роскоши не напоминает ничего. Теперь там только пустота, закрытые ворота, паутина на них, и наклейка о том, что на территории есть пес. "Уважаю хозяев, люблю детей, стерегу двор, ненавижу воров. Бурбуль", — написано на табличке.

Как выглядит имение Януковчия на Свитязе

Там, где когда-то стояли роскошные домики, где сейчас могли бы отдыхать ветераны войны и их семьи, одни кусты, стройматериалы и куски цемента. Тем не менее, на территории установлена телекоммуникационная станция.

База Януковича на Свитязе сейчас

На входе все еще есть охранная будка или "пункт пропуска" в имение. Похоже, на окнах висят те же роллеты, что и раньше. Кстати, они немного приоткрыты. Как рассказала местная жительница, здесь есть охранник, который работает круглосуточно. "Там есть круглосуточные дежурные, кто-то им там платит", — поделилась жительница Шацкого района.

Имение Януковича на Свитязе
Раньше
База Януковича на Свитязе
Раньше
База Януковича на Свитязе
Теперь

На территории также стоит нечто похожее на небольшой мангал. Одна часть бывшей резиденции выглядит ухоженной, а другая заросла.

База Януковича на Свитязе
База Януковича на Свитязе
Место, где мыл руки Николай Азаров
Место, где мыл руки Николай Азаров

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была встреча Зеленского и Януковича. Это был корпоратив для двух президентов.

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#Виктор Янукович #Особняк #Шацк #Свитязь #Озеро Свитязь