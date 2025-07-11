Один із них не зміг вийти "на своїх двох": як Янукович і Зеленський випивали у Межигір'ї

Президентом України тоді був Янукович

Межигір’я — символ розкоші тодішньої влади. Коли президентом України був Віктор Янукович, за височезними парканами резиденції, імовірно, укладалися негласні домовленості. Серед тих, хто побував там, був і Володимир Зеленський.

Про це діючий президент нашої країни розповідав в інтерв’ю Дмитру Гордону ще до того, як оголосив, що буде балотуватися на пост глави України.

За словами Зеленського, з усіх президентів України Януковича він знав найкраще. Вони мали кілька "раундів" розмов і саме тоді він побував у Межигір’ї.

"Віктор Федорович намагався домовитися зі мною по-хорошому. Він був уже в ореолі хазяїна країни – у статусі, який він сам собі створив чи його оточення. І я навіть не думаю, а знаю: із багатьма журналістами і телеканалами він, скажімо так, домовлявся, щоб ми всі були дуже лояльними. Так я познайомився з Межигір'ям… Скажімо так, я був у Межигір'ї, коли там ще був Янукович. Коли хазяїн був удома", — поділився Зеленський.

Зеленський зізнався, що вони крепко випили, а Янукович намагався його споїти. Однак тодішній керівник студії "Квартал 95" пішов своїми ногами, за його словами, на відміну від Віктора Федоровича.

На той момент Володимир Олександрович керував телеканалом "Інтер". "Ситуація була дуже проста: я керував каналом "Інтер"… Він пропонував мені дуже великі гроші — сто мільйонів доларів.". Зеленський додав, що не пішов на умови, оскільки для нього важливішими були репутація й родина.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну зустріч Зеленського і Януковича. Тоді "квартал 95" виступав перед президентами Росії та України.