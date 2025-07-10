Были тир, баня и вертолетная площадка на территории: как выглядел охотничий клуб Януковича и что с ним сделали оккупанты

Сюда приезжали Кравчук и Кучма во время президентства Януковича

Секретное охотничье угодье Виктора Януковича в Сухолучье было символом той эпохи "роскоши" и цинизма тогдашней верхушки нашего государства. Очередная резиденция президента была построена под Киевом, на территории была и вертолетная площадка, и яхты, и тир, и даже вольеры для охоты на кабанов — все в стиле третьего президента нашей страны.

Туда он любил приглашать и других представителей власти. "Телеграф" решил выяснить, что известно о тайной даче Виктора Януковича в Сухолучье.

Что известно об охотничьем угодье Януковича под Киевом

Сухолучье – село возле Киевского водохранилища. В 2012 году территорией завладело общество "Кедр", связанное с Януковичем. В 2007-2011 годах он фактически похитил 17,5 га леса и построил там несколько дач – охотничье угодье "Акация", дом "Остров", на территории которого баня, тир и яхт-клуб.

Охотничий клуб Януковича

Журналисты "Следствие.инфо" выяснили, что чаще всего этот дом посещали Андрей Клюев, Леонид Кравчук, Виктор Пинчук, Леонид Кучма, Вадим Новинский и другие. Они приходили к Януковичу в охотничий клуб.

Как выглядел дом "Акация" изнутри

Территорию охраняли более 40 охранников. Рядом была вертолетная площадка, тир, баня. Помещение бани достаточно большое – там поместились две спальни и гардеробные, массажные комнаты, кухня и зал для караоке.

Что случилось с охотничьим клубом Януковича

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, во время наступления российских войск в Киев пострадали здания тайной дачи Януковича. Постройки сгорели, а в дом попал снаряд врага.

Журналисты "Следство.инфо" сообщили, что на территории резиденции погибли украинские военные. На асфальте лежало много гильз — это свидетельствует о том, что здесь была стрельба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "шацкое Межигорье". Когда-то там были роскошные коттеджи, а теперь просто пустота.