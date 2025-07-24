ФРУ призвала НКРЭКУ не повышать предельные цены на электроэнергию без анализа последствий для промышленности

ФРУ прогнозирует, что повышение прайс-кепов на электроэнергию для промышленности будет иметь значительные негативные последствия

Федерация работодателей Украины обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с призывом не принимать решения о повышении предельных цен на электроэнергию. Соответствующее письмо ФРУ направлено также в Министерство экономики и Министерство энергетики.

"Запланированное повышение существенно и будет иметь негативные последствия для промышленности и экономики страны в целом. В условиях полномасштабной войны, разрушенной энергетической инфраструктуры, стремительного роста цен на электроэнергию, даже при действующих предельных ценах, любое необоснованное повышение предельных цен на электроэнергию ставит под угрозу выживание промышленного бизнеса в Украине",- говорится в обращении ФРУ.

ФРУ прогнозирует, что повышение прайс-кепов на электроэнергию для промышленности будет иметь значительные негативные последствия, в частности:

Стремительное удорожание себестоимости продукции – для внутреннего рынка и экспорта;

утраты конкурентных позиций украинской промышленности на внутренних и внешних рынках;

Сокращение производства, в частности, в критически важных секторах экономики и обороны;

Снижение валютной выручки и налоговых поступлений;

Риск массовых увольнений по причине невозможности покрыть растущие затраты на энергоносители.

Федерация работодателей Украины предлагает не вводить повышение предельных цен без запуска долгосрочных аукционов на доступ к межгосударственному пересечения (по меньшей мере – на месяц вперед). Также ФРУ настаивает на необходимости внедрения механизма ежемесячного/квартального распределения межгосударственного пересечения, которое позволит импортерам планировать поставки и влиять на рынок. Кроме того, Федерация отмечает необходимость сформировать прозрачный график либерализации доступа к импорту, включая интеграцию в европейские платформы аукционов.

"Необходимо воздержаться от значительного повышения price caps до момента создания конкурентной среды, которая позволит рынку самостоятельно формировать справедливую цену", — говорится в обращении ФРУ к НКРЭКУ, Министерству экономики и Министерству энергетики.

25 июля НКРЭКУ планирует рассмотреть значительное увеличение ценовых лимитов на электроэнергию для промышленности:

на РДН/ВДР в вечерние часы (17:00–23:00) — до 15 000 грн/МВт·ч,

на балансирующем рынке — до 16 000 грн/МВт·ч,

максимальные дневные цены – до 6 900 грн/МВт·ч,

минимальные — от 10 грн/МВт·ч (РДН) до 0,01 грн/МВт·ч (БР).

ФРУ представляет интересы около 8 000 предприятий, обеспечивающих 70% ВВП страны и более 3 млн рабочих мест.