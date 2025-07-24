Укр

ФРУ призвала НКРЭКУ не повышать предельные цены на электроэнергию без анализа последствий для промышленности

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Открытые источники Новость обновлена 24 июля 2025, 19:05

ФРУ прогнозирует, что повышение прайс-кепов на электроэнергию для промышленности будет иметь значительные негативные последствия

Федерация работодателей Украины обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с призывом не принимать решения о повышении предельных цен на электроэнергию. Соответствующее письмо ФРУ направлено также в Министерство экономики и Министерство энергетики.

"Запланированное повышение существенно и будет иметь негативные последствия для промышленности и экономики страны в целом. В условиях полномасштабной войны, разрушенной энергетической инфраструктуры, стремительного роста цен на электроэнергию, даже при действующих предельных ценах, любое необоснованное повышение предельных цен на электроэнергию ставит под угрозу выживание промышленного бизнеса в Украине",- говорится в обращении ФРУ.

ФРУ прогнозирует, что повышение прайс-кепов на электроэнергию для промышленности будет иметь значительные негативные последствия, в частности:

  • Стремительное удорожание себестоимости продукции – для внутреннего рынка и экспорта;
  • утраты конкурентных позиций украинской промышленности на внутренних и внешних рынках;
  • Сокращение производства, в частности, в критически важных секторах экономики и обороны;
  • Снижение валютной выручки и налоговых поступлений;
  • Риск массовых увольнений по причине невозможности покрыть растущие затраты на энергоносители.

Федерация работодателей Украины предлагает не вводить повышение предельных цен без запуска долгосрочных аукционов на доступ к межгосударственному пересечения (по меньшей мере – на месяц вперед). Также ФРУ настаивает на необходимости внедрения механизма ежемесячного/квартального распределения межгосударственного пересечения, которое позволит импортерам планировать поставки и влиять на рынок. Кроме того, Федерация отмечает необходимость сформировать прозрачный график либерализации доступа к импорту, включая интеграцию в европейские платформы аукционов.

"Необходимо воздержаться от значительного повышения price caps до момента создания конкурентной среды, которая позволит рынку самостоятельно формировать справедливую цену", — говорится в обращении ФРУ к НКРЭКУ, Министерству экономики и Министерству энергетики.

25 июля НКРЭКУ планирует рассмотреть значительное увеличение ценовых лимитов на электроэнергию для промышленности:

  • на РДН/ВДР в вечерние часы (17:00–23:00) — до 15 000 грн/МВт·ч,
  • на балансирующем рынке — до 16 000 грн/МВт·ч,
  • максимальные дневные цены – до 6 900 грн/МВт·ч,
  • минимальные — от 10 грн/МВт·ч (РДН) до 0,01 грн/МВт·ч (БР).

ФРУ представляет интересы около 8 000 предприятий, обеспечивающих 70% ВВП страны и более 3 млн рабочих мест.

Теги:
#ФРУ