ФРУ закликала НКРЕКП не підвищувати граничні ціни на електроенергію без аналізу наслідків для промисловості

ФРУ прогнозує, що підвищення прайс-кепів на електроенергію для промисловості матиме значні негативні наслідки

Федерація роботодавців України звернулась до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із закликом не приймати рішення про підвищення граничних цін на електроенергію. Відповідний лист ФРУ направлено також до Міністерства економіки та Міністерства енергетики.

"Заплановане підвищення є істотним і матиме негативні наслідки для промисловості та економіки країни в цілому. В умовах повномасштабної війни, зруйнованої енергетичної інфраструктури, стрімкого зростання цін на електроенергію, навіть за чинних граничних цін, будь-яке необґрунтоване підвищення граничних цін на електроенергію ставить під загрозу виживання промислового бізнесу в Україні", — йдеться у зверненні ФРУ.

ФРУ прогнозує, що підвищення прайс-кепів на електроенергію для промисловості матиме значні негативні наслідки, зокрема:

Стрімке подорожчання собівартості продукції – для внутрішнього ринку та експорту;

Втрати конкурентних позицій української промисловості на внутрішніх та зовнішніх ринках;

Скорочення виробництва, зокрема в критично важливих секторах економіки та оборони;

Зниження валютної виручки та податкових надходжень;

Ризик масових звільнень через неможливість покрити зростаючі витрати на енергоносії.

Федерація роботодавців України пропонує не впроваджувати підвищення граничних цін без запуску довгострокових аукціонів на доступ до міждержавного перетину (щонайменше – на місяць вперед). Також ФРУ наполягає на необхідності впровадити механізм щомісячного/квартального розподілу міждержавного перетину, який дозволить імпортерам планувати постачання і впливати на ринок. Крім того, Федерація відзначає потребу сформувати прозорий графік лібералізації доступу до імпорту, включно з інтеграцією в європейські платформи аукціонів.

"Необхідно утриматися від значного підвищення price caps до моменту створення конкурентного середовища, яке дозволить ринку самостійно формувати справедливу ціну", — йдеться у зверненні ФРУ до НКРЕКП, Міністерства економіки та Міністерства енергетики.

25 липня НКРЕКП планує розглянути значне збільшення цінових лімітів на електроенергію для промисловості:

на РДН/ВДР у вечірні години (17:00–23:00) — до 15 000 грн/МВт·год,

на балансуючому ринку — до 16 000 грн/МВт·год,

максимальні денні ціни — до 6 900 грн/МВт·год,

мінімальні — від 10 грн/МВт·год (РДН) до 0,01 грн/МВт·год (БР).

ФРУ представляє інтереси близько 8 000 підприємств, які забезпечують 70% ВВП країни та понад 3 млн робочих місць.