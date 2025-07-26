Возможна ли встреча Зеленского и Путина: Климкин объяснил логику Кремля

В России предпочли бы говорить с США

Владимир Путин не видит Украину как сторону на возможных переговорах о завершении войны. Вместо этого он хочет, чтобы позицию Киева представлял американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Лига". По его словам, Путин пойдет на встречу с президентом Владимиром Зеленским только в том случае, если у него будет какое-то предварительное соглашение с Трампом и определенные границы, в которых он сможет вести разговор.

"Или он будет уверен, что ключевые вопросы, которые он хочет продвигать, могут быть согласованы с Трампом, поскольку Путин не видит нас как сторону этих переговоров. Он говорил очень много раз, что это геополитика. И он видит Трампа главным переговорщиком", — сказал Климкин.

По словам дипломата, в Кремле пока не знают как сформулировать требования к гарантиям, поскольку в мире уже никто в них не верит. Поэтому он попытается прощупать настроения в США, Европе и в Китае.

Для Украины, по мнению Климкина, идеальная ситуация сложится, если Трамп и глава компартии Китая Си Цзиньпин договорятся о совместном давлении на Путина и координации действий с Европой. При этом экс-глава МИД не исключает того, что этот сценарий будет воплощен в реальность.

Как сообщалось ранее, спикер УДА Сергей Братчук рассказал "Телеграфу", что Путину для удержания власти необходимы "маленькие победоносные войны". Из-за этого он нападал на Грузию, увяз в войне в Сирии и наконец решился на вторжение в Украину. При этом с последней его связывает не только желание повоевать, а и то, что еще в царские времена понимали, что без Украины российская империя существовать не сможет.