Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна: Клімкін пояснив логіку Кремля

У Росії воліли б говорити зі США

Володимир Путін не бачить Україну як бік на можливих переговорах щодо завершення війни. Натомість він хоче, щоб позицію Києва представляв американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляв колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Ліга". За його словами, Путін піде на зустріч із президентом Володимиром Зеленським лише в тому випадку, якщо він матиме якусь попередню угоду з Трампом і певні рамки, в яких він зможе вести розмову.

"Або він буде впевнений, що ключові питання, які він хоче просувати, можуть бути узгоджені з Трампом, оскільки Путін не бачить нас як сторону цих переговорів. Він говорив дуже багато разів, що це геополітика. І він бачить Трампа головним переговорником", — сказав Клімкін.

За словами дипломата, у Кремлі поки не знають, як сформулювати вимоги до гарантій, оскільки у світі вже ніхто в них не вірить. Тому він спробує промацати настрої у США, Європі та Китаї.

Для України, на думку Клімкіна, ідеальна ситуація складеться, якщо Трамп та голова компартії Китаю Сі Цзіньпін домовляться про спільний тиск на Путіна та координацію дій з Європою. При цьому ексглава МЗС не виключає того, що цей сценарій буде втілений у реальність.

Як повідомлялося раніше, речник УДА Сергій Братчук розповів "Телеграфу", що Путіну для утримання влади необхідні "маленькі переможні війни". Через це він нападав на Грузію, загруз у війні в Сирії і нарешті зважився на вторгнення в Україну. При цьому з останньою його пов’язує не лише бажання повоювати, а й те, що ще за царських часів розуміли, що без України російська імперія існувати не зможе.