С Путиным договориться не получится: Загородний назвал причину

Россия хочет получить то, что ей не принадлежит и что она не сможет получить

Киев не сможет договориться с Владимиром Путиным. Причина сводится к тому, что в современной России по сути требуют уничтожения Украины.

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Тарас Загородний. По его словам, никаких договоренностей в любых форматах не может быть до тех пор, пока Путин остается при власти.

"Кто прикажет отойти из Донецкой, Херсонской и Запорожской областей? Никто такого приказа давать не будет. А это его первое требование", — сказал политолог.

Загородний указал, что именно об этом президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить во всех интервью — что в вопросах завершения войны необходимо в первую очередь решить проблему с Путиным.

"Это очень хорошая, очень правильная позиция", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, спикер УДА Сергей Братчук рассказал "Телеграфу", что Путину для удержания власти необходимы "маленькие победоносные войны". Из-за этого он нападал на Грузию, увяз в войне в Сирии и наконец решился на вторжение в Украину. При этом с последней его связывает не только желание повоевать, а и то, что еще в царские времена понимали, что без Украины российская империя существовать не сможет.