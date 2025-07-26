Хитрая тактика: политолог объяснил, почему Трамп ведет себя хаотично

Поведение американского президента можно объяснить

Заявления и действия президента США Дональда Трампа могут выглядеть непредсказуемыми и хаотичными. Однако это связано лишь с тем, что он зависит от своего электората, а своих оппонентов хочет держать в напряжении.

Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в интервью "Телеграфу". По его словам, глава Белого дома пытается действовать таким образом, чтобы суть действий была понятна в первую очередь его избирателям.

"Он видит мгновенную реакцию — что нравится людям, как это влияет на рейтинг и так далее. Мы всегда удивляемся, почему Трамп всегда говорит одно, а потом другое. Это хитроватая тактика, которая сводится к тому, что он оставляет себе пространство для маневра", — сказал Загородний.

Политолог отметил, что существует принцип "стратегической неопределенности", когда оппонента пытаются оставить в неведении с целью того, чтобы он потратил лишние ресурсы в подготовке к самым разным вариантам. Этот принцип, по его словам, очень пугает авторитарные режимы, так как они не отличаются гибкостью и способностью быстро адаптироваться к непредсказуемым событиям. Поэтому они в этих случаях обычно тратят кучу усилий на то, чтобы подготовиться к тому, чего скорее всего не случиться.

"Это важно, чтобы твой соперник никогда не знал, чего от тебя в конечном счете ждать, потому что это манипуляция разными формами фобий. Манипуляция страхом, манипуляция тщеславием, манипуляциями твоими болями", — сказал он.

Напомним, ранее Загородний рассказывал, почему Украина никогда не сможет договориться с Путиным.