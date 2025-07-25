Трамп не будет говорить с Путиным: эксперт назвал, кого для разговора выберет президент США

Путин пытается получить мировое внимание, но не имеет его

Владимир Путин пока не в высшей лиге мировой политики, а является лишь региональным игроком. А Дональд Трамп не будет с ним разговаривать.

Об этом заявил доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский в комментарии Youtube-каналу "Телеграф". Он выразил свое мнение по поводу российского президента Владимира Путина и его возможного разговора с Донольдом Трампом, а также о переговорах между Украиной и Россией.

"Когда-то я у одного своего знакомого дипломата спрашивал, говорю: "Слушайте, а какое место арабского языка?". А он мне говорит: "Вы должны понять, что арабский язык такой же, как и русский, он региональный", — привел пример он.

Ягодзинский добавил, что в данном случае политика Российской Федерации региональна. По его словам, Путин пытается приобрести мировое внимание, но не имеет его.

"То есть они могут напасть на Украину, они могут напасть на Литву, они могут напасть на Грузию, они могут еще что-то сделать, но это как "вредный кот". То есть это не придает весу мировой Путину. Он пытается это внимание получить, но нет его", — акцентировал он.

Эксперт объяснил, что Дональд Трамп не будет паритетно говорить с Путиным до тех пор, пока не договорится с паритетными игроками, которые могут отвечать за поведение российского лидера. Таким игроком он назвал Китай.

"Преимущества между Украиной, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки могут быть только тогда, когда Штаты с Китаем договорятся о принципиальных вещах", — отметил Ягодзинский и добавил, что только после этого за столом может оказаться Трамп, Путин и Зеленский, который захочет видеть и европейских лидеров за столом переговоров.

Профессор также критически оценил помощь Европы Украине, отметив, что европейские страны "недостойны сидеть" за столом переговоров из-за недостаточной поддержки. Он считает, что Европа могла бы гораздо более мощно помогать в условиях кризиса помощи от США.

Подытоживая, Ягодзинский констатировал, что переговоры в ближайшее время в формате, о котором говорит Украина, невозможны. Однако к ним нужно стремиться.

Мирные переговоры в Стамбуле

23 июля делегации Украины и России провели в Стамбуле третий раунд переговоров по завершению войны. Они продолжались более часа. По их итогам стороны договорились работать над дальнейшим обменом пленных.

В частности, в его рамках планируют вернуть людей, находящихся в плену более трех лет и молодых, тяжелобольных и раненых. Кроме того, украинская сторона предложила российской взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре и до конца лета провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Украинская сторона озвучила три собственных ключевых условия переговоров в Стамбуле.

Детальнее о новом раунде переговоров в Стамбуле, о чем договорились политики — в материале "Телеграфа" по ссылке.