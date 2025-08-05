PlayCity объявило кандидатов в Антикоррупционную экспертную группу: голосование состоится 7 августа

Кандидаты должны отвечать определенным требованиям

Во вторник, 5 августа, PlayCity обнародовало список кандидатов в общественную Антикоррупционную экспертную группу.Формирование состава пройдет через открытое голосование в приложении Действие 7 августа (09:00–21:00).

К участию допускаются представители ОО с минимум 2 годами опыта в области антикоррупции или защиты прав человека.

По правилам, кандидаты не должны иметь связей с PlayCity, КРАИЛ или игровой индустрией; не могут также представлять свои кандидатуры и госслужащие.

Группа будет совещательным статусом и будет следить за прозрачностью решений регулятора.

Теперь известны названия организаций, которые планируют создать коалицию в рамках группы. Ее участники хотят положить начало прозрачному механизму надзора, в котором члены группы будут отвечать не только перед государством, но и перед своими избирателями.

Уже известно, что ее присоединятся некоторые представители D7 Foundation (выступали за регулирование игорного бизнеса еще до его легализации), члены BRDO (независимый экспертно-аналитический центр, который с 2015 года помогает правительству реализовывать экономические реформы), VoxUkraine (платформа, фокусирующаяся на реформах и государственном управлении). По словам одного из кандидатов, коалиция нужна, чтобы будущая экспертная группа не стала убежищем для организаций, работающих в интересах "игорки".

Предполагается, что общественный контроль должен снизить коррупционные риски в игровом секторе. Пока известно об успешной работе подобных надзорных органов и других сферах, таких как Совет общественного контроля при НАБУ, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны и т.д.