PlayCity оголосило кандидатів до Антикорупційної експертної групи: голосування відбудеться 7 серпня

Кандидати мають відповідати певним вимогам

У вівторок, 5 серпня, PlayCity оприлюднило список кандидатів до громадської Антикорупційної експертної групи. Формування складу відбуватиметься через відкрите голосування в додатку Дія 7 серпня (09:00–21:00).

До участі допускаються представники ГО з мінімум 2 роками досвіду у сфері антикорупції чи захисту прав людини.

За правилами, кандидати не повинні мати зв’язків із PlayCity, КРАІЛ чи гральною індустрією; не можуть також подавати свої кандидатури і держслужбовці.

Група матиме дорадчий статус і стежитиме за прозорістю рішень регулятора.

Наразі відомі назви організацій, які планують створити коаліцію в межах групи. Її учасники хочуть започаткувати прозорий механізм нагляду, в якому члени групи будуть відповідати не лише перед державою, але й перед своїми виборцями.

Вже відомо, що неї доєднаються деякі представники D7 Foundation (виступали за регулювання грального бізнесу ще до його легалізації), члени BRDO (незалежний експертно-аналітичний центр, який з 2015 року допомагає уряду реалізовувати економічні реформи), VoxUkraine (платформа, що фокусується на реформах і державному управлінні). За словами одного з кандидатів, коаліція потрібна, аби майбутня експертна група не стала притулком для організацій, що працюють в інтересах "ігорки".

Передбачається, що громадський контроль має знизити корупційні ризики в гральному секторі. Наразі відомо про успішну роботу подібних наглядових органів і інших сферах, таких, як Рада громадського контролю при НАБУ, Громадська антикорупційна рада при Міноборони тощо.