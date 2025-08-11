Радары заметили над Украиной загадочный самолет на пути в Москву: как это могло произойти

Борт направлялся из Египта

Радары зафиксировали пролет над Украиной иностранного пассажирского борта. Самолет направлялся в Москву.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. Отмечается, что инцидент произошел 8 августа утром, тогда борт якобы пересек закрытое воздушное пространство. Однако эти данные, скорее всего, объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают.

По дани радара, борт SU-RSB вылетел в 5:10 из аэропорта Шарм-эль-Шейх в Египте. За более чем 8 часов перелета самолет, как показано на карте, залетел на территории Украины, именно в западных регионах. Борт якобы долетел до Луцка. Приземлился боинг 737-8Q8 в 11:10 в Москве.

Самолет 4S3313 B738 мог пролететь над Украиной

Заметим, что рейс 4S3313/B738 не впервые следует по этому маршруту, однако радар зафиксировал его возможный пролет над Украиной. Но с начала полномасштабного вторжения в Украину полностью закрыто воздушное пространство для пассажирских перевозок. Противовоздушная оборона сбивает любые цели.

Самолет мог пролететь над Украиной

Самолет на карте

Поэтому карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

