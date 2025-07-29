Сверхлёгкие суда помогут сбивать "шахеды"? В Раде зарегистрировали новый законопроект: чего ждать
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Сам законопроект рассчитан, скорее, на имитацию деятельности, говорит эксперт
В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13463-1 об упрощении эксплуатации сверхлёгких воздушных судов. Его подачу связывают с потребностями обороны, борьбой с дронами, гуманитарными миссиями и развитием персональной авиации в условиях военного положения.
"Телеграф" пообщался с бывшим офицером Воздушных сил ВСУ и военным экспертом Анатолием Храпчинским, чтобы разобрать детали этого законопроекта и выяснить, что изменится в воздушном пространстве страны.
Что такое "сверхлёгкие воздушные суда"
В пояснительной записке к законопроекту приводится новое определение: сверхлёгкое воздушное судно — это любой летательный аппарат с максимальной взлётной массой до 450 кг, рассчитанный не более чем на двух человек и предназначенный исключительно для рекреационного или спортивного использования. Если пустая масса не превышает 120 кг, такие аппараты не потребуют регистрации в государственном реестре, а лишь будут проходить электронный учёт.
Речь идёт, в частности, о простых одноместных самолётах, вертолётах, мотодельтапланах, парапланах с двигателями, гиропланах и безопасных в эксплуатации микролайтах, которые активно используются в ЕС и США для личных нужд, а также в сельском хозяйстве, медицине, спасательных операциях, наблюдении и даже в охране объектов.
Как это работает в ЕС и США
В Евросоюзе и США сверхлёгкая авиация давно функционирует в режиме упрощённых процедур. Например, в США такие аппараты регулируются Part 103 Федерального авиационного регламента FAA — без требования лицензии пилота, медицинских справок и сертификации, при условии соблюдения ограничений по скорости, высоте и месту полёта. Аналогичная либерализация действует в EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности).
Авторы украинского законопроекта указывают, что Украина до сих пор остаётся в советской модели авиарегулирования, что делает эксплуатацию сверхлёгких аппаратов почти невозможной из-за финансовых, бюрократических и юридических барьеров.
Что запрещено сейчас
После начала полномасштабного вторжения и введения военного положения, все полёты гражданской авиации в Украине были запрещены. Это касается также сверхлёгких и рекреационных аппаратов, даже если они технически не представляют угрозы для безопасности. Любой полёт требует разрешения Генштаба, а запуск без такого разрешения может расцениваться как угроза и даже подвергать оператора уголовной ответственности.
Что предлагают изменить
Законопроект предусматривает:
- определение понятия сверхлёгкого судна в Воздушном кодексе;
- упрощённую регистрацию или электронный учёт таких судов;
- освобождение от лицензии пилота при условии прохождения короткого курса и тестирования;
- исключение из Воздушного кодекса ряда требований для самых маленьких аппаратов;
- возможность регулирования полётов во время военного или чрезвычайного положения отдельными подзаконными актами Минобороны или ЦОВВ;
- создание правовой основы для использования сверхлёгкой авиации в обороне, в частности для мониторинга, поиска и борьбы с вражескими дронами.
Зачем это ВСУ
В пояснительной записке говорится о возможности использования лёгкой авиации в борьбе с БпЛА, а также для воздушного мониторинга, доставки, поиска и эвакуации. Такие аппараты стоят в разы дешевле военных дронов или самолётов, могут стартовать с коротких полос или просто с поля, а подготовка пилота занимает несколько недель.
Заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что новый законопроект о сверхлёгкой авиации действительно упрощает допуск к управлению лёгкими самолётами, но не создаёт полноценной правовой базы для их боевого применения.
"Закон сформирован для того, чтобы упростить допуск и увеличить количество пилотов, которые могут управлять лёгкими самолётами. Он написан из логики: есть инициатива перехватывать "шахеды" легкомоторной авиацией — поэтому давайте упростим требования, чтобы не получать полноценное международное удостоверение пилота (PPL)", – сказал Храпчинский.
По его словам, закон позволяет в условиях военного положения управлять лёгким самолётом до 450 кг после прохождения упрощённой подготовки, но это решение — исключительно процедурное.
"Это не даёт пилоту никакой правовой связи с государством, с армией, не определяет, кто несёт ответственность, какие задачи можно выполнять, в какое время суток можно летать, какие средства обеспечения получит пилот. Это просто упрощение, без всякого механизма взаимодействия с ВСУ", — подчеркнул он.
Также эксперт предостерёг: сверхлёгкие самолёты не имеют радиолокационных или навигационных систем, что делает их уязвимыми в условиях применения РЭБ и во время тревог.
"У нас снова кусочек имитации вместо комплексного подхода. Мы принимаем отдельные инициативы — но без общего стратегического закона проваливаемся по всем направлениям", — подытожил Храпчинский.
По мнению эксперта, даже если в Украине будет принят идеальный закон о лёгкой авиации, эти самолёты не смогут эффективно помочь в перехвате дронов-камикадзе.
"Они не повлияют на борьбу с "шахедами". Мы пытаемся найти средство сбить дрон, а не сделать логику использования "шахеда" неэффективной", — сказал Храпчинский. Он критикует подход, когда каждая новая идея — дроны-перехватчики, лёгкая авиация и т.д. — воспринимается как панацея, без глубокого анализа реальных потребностей.
По словам эксперта, лёгкие самолёты не имеют ни скорости, ни средств поражения, ни навигационного или защитного оборудования, чтобы эффективно преследовать "шахеды", которые летят с высокой скоростью и взрывной частью до 90 кг.
"У нас уже были случаи, когда опытные боевые пилоты на истребителях погибали из-за столкновения с обломками "шахедов". А мы предлагаем отправить за ними лёгкие самолёты, которые летают значительно медленнее. Это просто нереалистично", — пояснил он.
Храпчинский подчёркивает, что эффективной была бы не лёгкая любительская авиация, а специализированные самолёты, которые используют в США или Мексике против воздушных целей.
"Если мы хотим результат — нам нужны системы обнаружения, радары, средства поражения. А не стрелять через открытый фонарь аэроплана по "шахеду". Это несерьёзно", — подытожил эксперт.
По его мнению, главная проблема — не отсутствие средств, а отсутствие системного подхода к построению ПВО и детекции малоразмерных целей.
"Мы не удешевляем принцип перехвата — мы его удорожаем без гарантии результата", — подчеркнул Храпчинский.
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