Сверхлёгкие суда помогут сбивать "шахеды"? В Раде зарегистрировали новый законопроект: чего ждать

Сам законопроект рассчитан, скорее, на имитацию деятельности, говорит эксперт

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13463-1 об упрощении эксплуатации сверхлёгких воздушных судов. Его подачу связывают с потребностями обороны, борьбой с дронами, гуманитарными миссиями и развитием персональной авиации в условиях военного положения.

"Телеграф" пообщался с бывшим офицером Воздушных сил ВСУ и военным экспертом Анатолием Храпчинским, чтобы разобрать детали этого законопроекта и выяснить, что изменится в воздушном пространстве страны.

Что такое "сверхлёгкие воздушные суда"

В пояснительной записке к законопроекту приводится новое определение: сверхлёгкое воздушное судно — это любой летательный аппарат с максимальной взлётной массой до 450 кг, рассчитанный не более чем на двух человек и предназначенный исключительно для рекреационного или спортивного использования. Если пустая масса не превышает 120 кг, такие аппараты не потребуют регистрации в государственном реестре, а лишь будут проходить электронный учёт.

Скаетон К-10 Swift. Фото: Aviator UTC

Речь идёт, в частности, о простых одноместных самолётах, вертолётах, мотодельтапланах, парапланах с двигателями, гиропланах и безопасных в эксплуатации микролайтах, которые активно используются в ЕС и США для личных нужд, а также в сельском хозяйстве, медицине, спасательных операциях, наблюдении и даже в охране объектов.

Как это работает в ЕС и США

В Евросоюзе и США сверхлёгкая авиация давно функционирует в режиме упрощённых процедур. Например, в США такие аппараты регулируются Part 103 Федерального авиационного регламента FAA — без требования лицензии пилота, медицинских справок и сертификации, при условии соблюдения ограничений по скорости, высоте и месту полёта. Аналогичная либерализация действует в EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности).

Легкая авиация США. Фото: DirectFlyUSA

Авторы украинского законопроекта указывают, что Украина до сих пор остаётся в советской модели авиарегулирования, что делает эксплуатацию сверхлёгких аппаратов почти невозможной из-за финансовых, бюрократических и юридических барьеров.

Что запрещено сейчас

После начала полномасштабного вторжения и введения военного положения, все полёты гражданской авиации в Украине были запрещены. Это касается также сверхлёгких и рекреационных аппаратов, даже если они технически не представляют угрозы для безопасности. Любой полёт требует разрешения Генштаба, а запуск без такого разрешения может расцениваться как угроза и даже подвергать оператора уголовной ответственности.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает:

определение понятия сверхлёгкого судна в Воздушном кодексе;

в Воздушном кодексе; упрощённую регистрацию или электронный учёт таких судов;

таких судов; освобождение от лицензии пилота при условии прохождения короткого курса и тестирования;

при условии прохождения короткого курса и тестирования; исключение из Воздушного кодекса ряда требований для самых маленьких аппаратов;

для самых маленьких аппаратов; возможность регулирования полётов во время военного или чрезвычайного положения отдельными подзаконными актами Минобороны или ЦОВВ;

во время военного или чрезвычайного положения отдельными подзаконными актами Минобороны или ЦОВВ; создание правовой основы для использования сверхлёгкой авиации в обороне, в частности для мониторинга, поиска и борьбы с вражескими дронами.

Объяснительная записка к законопроекту

Зачем это ВСУ

В пояснительной записке говорится о возможности использования лёгкой авиации в борьбе с БпЛА, а также для воздушного мониторинга, доставки, поиска и эвакуации. Такие аппараты стоят в разы дешевле военных дронов или самолётов, могут стартовать с коротких полос или просто с поля, а подготовка пилота занимает несколько недель.

Заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что новый законопроект о сверхлёгкой авиации действительно упрощает допуск к управлению лёгкими самолётами, но не создаёт полноценной правовой базы для их боевого применения.

Анатолий Храпчинский / Facebook

"Закон сформирован для того, чтобы упростить допуск и увеличить количество пилотов, которые могут управлять лёгкими самолётами. Он написан из логики: есть инициатива перехватывать "шахеды" легкомоторной авиацией — поэтому давайте упростим требования, чтобы не получать полноценное международное удостоверение пилота (PPL)", – сказал Храпчинский.

По его словам, закон позволяет в условиях военного положения управлять лёгким самолётом до 450 кг после прохождения упрощённой подготовки, но это решение — исключительно процедурное.

"Это не даёт пилоту никакой правовой связи с государством, с армией, не определяет, кто несёт ответственность, какие задачи можно выполнять, в какое время суток можно летать, какие средства обеспечения получит пилот. Это просто упрощение, без всякого механизма взаимодействия с ВСУ", — подчеркнул он.

Также эксперт предостерёг: сверхлёгкие самолёты не имеют радиолокационных или навигационных систем, что делает их уязвимыми в условиях применения РЭБ и во время тревог.

"У нас снова кусочек имитации вместо комплексного подхода. Мы принимаем отдельные инициативы — но без общего стратегического закона проваливаемся по всем направлениям", — подытожил Храпчинский.

По мнению эксперта, даже если в Украине будет принят идеальный закон о лёгкой авиации, эти самолёты не смогут эффективно помочь в перехвате дронов-камикадзе.

"Они не повлияют на борьбу с "шахедами". Мы пытаемся найти средство сбить дрон, а не сделать логику использования "шахеда" неэффективной", — сказал Храпчинский. Он критикует подход, когда каждая новая идея — дроны-перехватчики, лёгкая авиация и т.д. — воспринимается как панацея, без глубокого анализа реальных потребностей.

Анатолий Храпчинский / Facebook

По словам эксперта, лёгкие самолёты не имеют ни скорости, ни средств поражения, ни навигационного или защитного оборудования, чтобы эффективно преследовать "шахеды", которые летят с высокой скоростью и взрывной частью до 90 кг.

"У нас уже были случаи, когда опытные боевые пилоты на истребителях погибали из-за столкновения с обломками "шахедов". А мы предлагаем отправить за ними лёгкие самолёты, которые летают значительно медленнее. Это просто нереалистично", — пояснил он.

Храпчинский подчёркивает, что эффективной была бы не лёгкая любительская авиация, а специализированные самолёты, которые используют в США или Мексике против воздушных целей.

"Если мы хотим результат — нам нужны системы обнаружения, радары, средства поражения. А не стрелять через открытый фонарь аэроплана по "шахеду". Это несерьёзно", — подытожил эксперт.

По его мнению, главная проблема — не отсутствие средств, а отсутствие системного подхода к построению ПВО и детекции малоразмерных целей.

"Мы не удешевляем принцип перехвата — мы его удорожаем без гарантии результата", — подчеркнул Храпчинский.

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