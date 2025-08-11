Радари помітили над Україною загадковий літак на шляху до Москви: як це могло статися

Борт прямував з Єгипту

Радари зафіксували проліт над Україною іноземного пасажирського борта. Літак прямував до Москви.

Про це свідчать дані Flightradar24. Зазначається, що інцидент стався 8 серпня зранку, саме тоді борт нібито перетнув закритий повітряний простір. Однак ці дані, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

За данини радара, борт SU-RSB вилетів о 5:10 з аеропорту Шарм-ель-Шейх в Єгипті. За понад 8 годин перельоту літак, як показано на мапі, залетів на території України, саме в західних регіонах. Борт нібито долетів аж до Луцька. Приземлився боїнг 737-8Q8 об 11:10 в Москві.

Літак 4S3313 B738 міг пролетіти над Україною

Зауважимо, що рейс 4S3313/B738 не вперше прямує цим маршрутом, однак радар зафіксував його можливий проліт над Україною. Проте з початку повномасштабного вторгнення в Україні повністю закрито повітряний простір для пасажирських перевезень. Протиповітряна оборона збиває будь-які цілі.

Літак міг пролетіти над Україною

Літак на карті

Тому мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" розповідав, літак Ан-124, який бачили нещодавно над Києвом, покинув Україну. Вже відомо, де він приземлився і чому.