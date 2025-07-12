Самолет Ан-124, который видели над Киевом, покинул Украину. Где он приземлился

Перебазирование прошло успешно

Самолет Ан-124, который недавно заметили в небе над Киевом, приземлился в Германии. Борт перебазировали в аэропорт в Лейпциге.

Об этом пишет AeroTime. Отмечается, что самолет успешно эвакуировали из Украины 11 июля.

"Транспортный самолет Антонов Ан-124-100 украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" пролетел над Киевом 11 июля 2025 года, после чего приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (LEJ) в Германии", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-124

Лейпцинг на карте

Известно, что этот самолет имел регистрационный номер UR‑82073, а летел по рейсу ADB9154. Именно этот борт видели украинцы в небе над Киевом 11 июля днем. Украинский самолет перебазировали не только из-за закрытого воздушного пространства и не возможности совершать полеты, но и для сохранения его целостности.

Напомним, что 11 июля радары зафиксировали два летающих объекта в небе над Украиной. Одним из них вероятнее и был борт Ан-124. По данным портала, он направлялся из Днепра в Киев, а в 11:00 исчез с радаров. Интересно, что эти два объекта имели довольно необычное кодовое название. В частности, PTNPNH1 и PTNPNH2, напоминающие знаменитую кричалку ультрас о главе России Владимире Путине.

В небе над Украиной заметили самолет

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