Кружил над домами и упал. В России разбился пассажирский самолет с людьми (видео)

На борту было 5 детей

В России в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Авария произошла 24 июля, на момент падения на борту находились 48 человек и члены экипажа.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что обломки самолета уже обнаружены в 15 км от Танды, места назначения, на склоне горы в районе поселка Кувикта.

"На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и двое работников авиакомпании. Предварительно выживших в катастрофе нет", — говорится в сообщении.

Известно, что перед падением люди успели снять самолет на видео. Он летел довольно низко и сделал два круга перед попыткой сесть, однако потерпел крушение и упал. Также появились первые кадры с места аварии.

Подробности авиатрощи

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" следовал по рейсу Хабаровск – Благовещенск – Тинда, однако за несколько километров до конечного пункта перестал выходить на связь. Позже в сети показали видео последних минут его полета.

Последние минуты полета

Спасатели обнаружили обломки борта в 15 километрах от Тынды. Самолет полностью разрушен, пока данных о выживших нет. По разным данным на борту самолета находились 46-48 человек и члены экипажа. Известно, что борт исчез с радаров где-то в 8:30, а через несколько минут появились первые сообщения об авиатроще.

Самолет Ан-24

Причины падения Ан-24 в России

В настоящее время причины авиатрощи неизвестны, но у медиа уже есть несколько версий. Одна из них — техническая неисправность самолета, которая в сложных погодных условиях имела роковые последствия. Также географические особенности региона, ведь борт пролетал над горами. Не исключают и ошибку пилота.

Добавим, что авиакомпания "Ангара" никак не отреагировала на инцидент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в России разбился вертолет с людьми. Обломки искали два дня.