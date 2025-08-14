Вода из "Иордана" и золотые медали: в этом здании на Подоле варили пиво более 140 лет (фото)

Сегодня вместо грохота машин здесь раздается техно-музыка

На улице Кирилловской, 41, среди современных офисов и кафе, стоит свидетель полуторавековой истории Киева – здание бывшего Пивзавода на Подоле. Его красный кирпич помнит времена Российской империи, две революции, мировые войны и становление независимой Украины.

А начиналось все в далеком 1872 году с амбициозного проекта четырех предпринимателей. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Купеческий капитал воплощает европейские технологии

Инициатором создания завода стал купец первой гильдии Николай Хряков – человек неординарный даже по меркам того времени. Соучредитель Киевской биржи, гласный городской думы, владелец металлургического производства на Подоле, он понимал: будущее за новыми отраслями. К проекту присоединились таллинский купец Карл Вайзе и швейцарские братья Гавриил и Фридрих Енни. Каждый инвестировал по 100 тысяч рублей – астрономическую сумму для тех времен.

На базе неработающего металлургического завода Хрякова планировали создать нечто революционное: предприятие с европейскими технологиями пивоварения и чешскими рецептурами. Общий капитал "Общества Киевского пивоваренного завода" составил 400 тысяч рублей.

Архитектурный дебют и чешское оборудование

Проект доверили молодому, но талантливому архитектору Владимиру Николаеву. Для 25-летнего зодчего это был первый крупный заказ, и он блестяще справился с задачей. Комплекс включал варильню, солодовню, машинное отделение, склады и розливную – все продумано до мелочей.

Техническим руководителем назначили инженера Алексея Федоровича Термена, который одновременно стал директором и главным технологом. Под его наблюдением установили уникальное для Украины оборудование чешской фирмы "Шкода" из города Пльзень – сердца мирового пивоварения. Это было не просто копирование, а перенос настоящих традиций на украинскую землю.

Здание пивзавода на Подоле (архивное фото)

Вода из "Иордана" и собственный артезианский колодец

Сначала использовали городской водопровод, но вскоре выяснилось, что вода требует улучшения. На заводе пробурили собственный артезианский колодец, вода из которого оказалась идеальной для пивоварения. Киевские шутники говорили, что завод использует воду, "наполненную водами реки Иордан", подчеркивая ее особое качество.

От чешских рецептов к украинским ингредиентам

Ассортимент был уникален для Украины: баварское пиво, портер, русский мед и английский эль. Сначала все сырье везли из Чехии и Баварии, но постепенно завод поддерживал местное сельское хозяйство. Украинский ячмень и хмель из Полтавщины и Сквирщины оказались не хуже импортных.

Ассортимент пивзавода на Подоле (наши времена)

Качество продукции быстро завоевало признание: в 1880 году – серебряная медаль киевской ярмарки, в 1888 и 1897 годах – золотые награды. Пиво расходилось не только в Киеве, но и в соседних губерниях.

Этикетка начала 20 века

От революций к советской номенклатуре

Пивзавод выжил в бурные времена революций и гражданской войны. В советский период он получил название "Киевский пивзавод №2" и продолжал работать. Интересный факт: некоторые сорта производились исключительно для партийной номенклатуры и не поступали в свободную продажу.

Ассортимент пивзавода на Подоле

Независимость и новые владельцы

С распадом СССР завод стал частью объединения "Оболонь", в 1993 году перешел в собственность трудового коллектива, а с 2006 года основным акционером стала строительная компания "Акролит". В это время предприятие получило современное название "Пивзавод на Подоле".

В этот период завод славился 5 уникальными сортами, включая темные сорта с рекордной для Европы плотностью 11% (при минимальной норме 12%). Это была настоящая гордость киевских пивоваров.

Закрытие легенды

28 февраля 2014 года завод официально прекратил работу. Последнее пиво сварили в декабре 2013 года. Причиной стал глубокий экономический кризис, который оказался роковым для исторического предприятия.

Здания завода заброшены

Теперь в помещениях бывшего пивзавода на Подоле, по адресу ул. Кирилловская, 41, расположился киевский techno-клуб К41. Название клуба происходит от адреса пивзавода, а его символом стала отраженная и перечеркнутая буква Е (∄).

