В Киеве есть интересная мозаика с Лобановским, о которой мало кто знает: где ее увидеть (фото, видео)

В самом центре Киева скрыта настоящая тайна — масштабная мозаика, которая с первого взгляда поражает не только своими размерами, но и глубиной содержания. Этот исключительный арт-объект как окно в мир великих идей и достижений, где классическая техника римской мозаики встречается с дыханием современности.

Она находится в ресторане GOST, расположенном на легендарном стадионе "Олимпийский". Это современное заведение с художественным акцентом, поражающее своим масштабом и глубиной содержания. Грандиозное мозаичное панно длиной 35 метров и шириной 3 метра стало не просто декоративным элементом интерьера, а настоящим гимном человеческому гению и достижениям.

Шедевр классической техники

Панно создано в традиционной технике римской мозаики, где каждый кусочек смальты преподавался вручную украинскими мастерами Colibri Mosaic. Эта кропотливая работа придает произведению особую выразительность и живой, динамичный характер, когда тысячи мелких элементов складываются в единое масштабное полотно.

Такая техника исполнения не только демонстрирует высокий уровень мастерства, но и подчеркивает ценность хендмейд искусства в эпоху цифровых технологий. Каждый фрагмент смальты, тщательно подобранный по цвету и текстуре, создает неповторимую игру света и теней.

Галерея выдающихся личностей

Центральной идеей панно стало объединение выдающихся фигур современности, ставших символами прогресса и вдохновения в разных сферах человеческой деятельности. Среди изображенных – Михаил Лобановский, Джон Леннон, Стив Джобс, Сергей Королев и другие знаковые фигуры.

Михаил Лобановский занимает особое место в композиции как символ украинской спортивной славы. Легендарный тренер киевского "Динамо" вошел в историю не только благодаря своим тактическим инновациям, но и как воплощение непоколебимой воли к победе. Его присутствие на панно в сердце украинского футбола – на НСК "Олимпийский" – имеет глубокое символическое значение.

Джон Леннон представляет мир искусства и музыки, напоминая о силе творчества изменять мир. Основатель The Beatles стал иконой не только рок-музыки, но и миротворческого движения.

Стив Джобс олицетворяет технологические инновации и предпринимательский дух, революционизировавший современный мир. Соучредитель Apple доказал, что технологии могут быть не только функциональными, но и эстетически совершенными.

Сергей Королев — выдающийся авиаконструктор, главный конструктор советской космической программы, чьи достижения открыли человечеству дорогу в космос. Его изображение в композиции подчеркивает роль науки в формировании будущего.

Философия объединения

Уникальность проекта состоит в том, что образы разных эпох и сфер деятельности объединены в едином пространстве, создавая диалог между спортом, искусством, наукой и технологиями. Это напоминание о том, что выдающиеся достижения в любой области имеют общие черты: упорство, креативность, стремление к совершенству и готовность изменять мир. Такая концепция особенно актуальна для Украины, которая сегодня ищет новые формы самовыражения и утверждения собственной идентичности культурными и художественными проектами.

