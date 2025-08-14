Украина как "стальной дикобраз": в ЕС раскрыли детали по поводу будущих гарантий безопасности

У Евросоюза уже есть концепт гарантий безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп во время звонка с европейскими лидерами действительно заявил о готовности Вашингтона участвовать в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом во время брифинга 14 августа сообщила заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.

"Детали на этот счет должна предоставить американская администрация…

В общем, была достигнута общая позиция, что первым шагом должно быть прекращение огня. Нынешняя линия столкновения является начальной точкой для переговоров.

Четким результатом встречи является то, что именно Украина должна решать вопросы своей территориальной целостности. Кроме того, по гарантиям безопасности — украинские силы должны быть способны защищать свою страну. И, конечно, мы приветствуем, что президент США заявил о готовности Штатов участвовать в гарантиях безопасности.

Еще одним пунктом общего согласия стало давление на Россию. С нашей стороны, мы очень хорошо знаем, что санкции действуют", — сказала она.

Сейчас ЕС работает над 19-м пакетом санкции против Москвы — его могут одобрить уже в сентябре. При этом позиция Европы по гарантиям безопасности для Киева остается неизменной.

"Нужны прочные и надежные гарантии, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Если использовать слова президента фон дер Ляен, она много раз упоминала стратегию "стального дикобраза" — чтобы сделать Украину полностью "непереваримой" для внешнего агрессора", — добавила Подеста.

Ранее Урсула фон дер Ляен объясняла: партнеры должны предоставить Украине средства для экономической выживаемости и военной устойчивости как сейчас, так и в будущем.

"Мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы Украину поставить в позицию силы во время переговоров с Россией, если и когда они состоятся, и, конечно, чтобы она имела возможности защищать себя в долгосрочной перспективе", — добавила Арианна Подеста.

Ожидается, что Трамп после двусторонней встречи с Путиным 15 августа проинформирует президента Украины Владимира Зеленского и европейские лидеры о ее результатах.

