Україна як "сталевий дикобраз": в ЄС розкрили деталі щодо майбутніх гарантій безпеки

Євросоюз вже має концепт гарантій безпеки для України

Президент США Дональд Трамп під час дзвінка з європейськими лідерами дійсно заявив про готовність Вашингтона брати участь у гарантіях безпеки для України.

Про це під час брифінгу 14 серпня повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, передає кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

"Деталі щодо цього має надати американська адміністрація…

Загалом було досягнуто спільної позиції, що першим кроком має бути припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення є вихідною точкою для переговорів.

Чітким результатом зустрічі є й те, що саме Україна має вирішувати питання своєї територіальної цілісності. Крім того, щодо гарантій безпеки — українські сили мають бути здатні захищати свою країну. І, звичайно, ми вітаємо, що президент США заявив про готовність Штатів брати участь у гарантіях безпеки.

Ще одним пунктом загальної згоди став тиск на Росію. З нашого боку ми дуже добре знаємо, що санкції діють", — сказала вона.

Нині ЄС працює вже над 19-м пакетом санкції проти Москви — його можуть схвалити вже у вересні. При цьому позиція Європи щодо гарантій безпеки для Києва залишається незмінною.

"Потрібні міцні та надійні гарантії, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Якщо використовувати слова президентки фон дер Ляєн, вона багато разів згадувала стратегію "сталевого дикобраза" — щоб зробити Україну повністю "неперетравною" для зовнішнього агресора", — додала Подеста.

Раніше Урсула фон дер Ляєн пояснювала: партнери мають надати Україні засоби для "економічного виживання та військової стійкості" як зараз, так і в майбутньому.

"Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб Україну поставити у позицію сили під час переговорів із Росією, якщо і коли вони відбудуться, і, звичайно, щоб вона мала можливості захищати себе у довгостроковій перспективі", — додала Аріанна Подеста.

Очікується, що Трамп після двосторонньої зустрічі з Путіним 15 серпня поінформує президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів про її результати.

