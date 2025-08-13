Проспим встречу Трампа и Путина? В котором часу встретятся лидеры

Разница во времени с Украиной — почти полдня

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Для украинцев это событие состоится в ночное или утреннее время из-за разницы в часовых поясах.

"Телеграф" рассказывает о потенциальном времени переговоров. Скорее всего, встреча состоится после обеда по местному времени.

Расстояние от Киева до Анкориджа

Анкоридж, где должен пройти саммит, находится во часовом поясе Аляски (AKST), который отстает от киевского на 11 часов. Это означает, что если встреча начнется, например, в 14.00 по местному времени, в Киеве будет 01.00 на следующий день. Если переговоры запланированы на более позднее послеобеденное время, украинцы могут следить за событием в период утра, примерно с 02:00 до 05:00.

Какая разница во времени в Киеве и Анкоридже

Для наглядного примера демонстрируем карту часовых поясов в мире:

Карта часовых поясов

Таким образом, для украинских зрителей событие пройдет в ночные или утренние часы, что важно учитывать при просмотре прямых трансляций или обновлений в соцсетях. Заметим, что время начала встречи еще не объявлено. Известно только, что Трамп вылетает на Аляску в пятницу утром по восточному времени США, и после более чем 7-часового перелета прибудет в Анкоридж.

Встреча Трампа и Путина – что известно

Встреча руководителей 2 стран США и России состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа. Основная цель – обсуждение завершения войны РФ против Украины.

Ранее Дональд Трамп намекнул на обсуждение возможного обмена территориями в контексте войны в Украине, отметив, что речь идет об уступках, выгодных обеим сторонам. Президент Украины Владимир Зеленский однозначно исключил какие-либо территориальные уступки России, подчеркнув, что украинская земля не подлежит отчуждению.

Администрация США сообщила об открытости Трампа к проведению трехстороннего саммита с участием Зеленского и Путина. Представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любые договоренности по прекращению войны должны включать Украину и Европейский Союз.

"Телеграф" также объяснял, почему лидер Вашингтона сделает Зеленского "виновным" из-за срыва переговоров с Путиным.