"Гарантии безопасности" без участия НАТО? В СМИ озвучили странную позицию Трампа по отношению к Украине

Трамп не стал уточнять, что именно он подразумевает под понятием "гарантии безопасности" — он говорил очень расплывчато

Президент США Дональд Трамп вроде бы действительно готов предоставить Украине гарантии безопасности от имени Соединенных Штатов. Но, по его заявлению, это не должны быть гарантии в рамках Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники — дипломата Евросоюза, британского чиновника и человека из окружения Трампа, информированного о его разговоре с лидерами Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп, по данным источников, готов сыграть "определенную роль" в предоставлении Украине средств сдерживания возможной грядущей агрессии со стороны российского режима. Но главное условие – НАТО не должно участвовать в этих усилиях. К тому же Трамп не стал уточнять, что именно он подразумевает под понятием "гарантии безопасности" — он говорил очень расплывчато.

Британский чиновник рассказал, что Трампу пришлось признать: гарантии безопасности со стороны США должны быть частью урегулирования вопроса войны и мирного соглашения. Трамп приписывает себе ключевую роль в том, что война, по его мнению, скоро прекратится. Однако, отмечает издание, несмотря на вопросы гарантий безопасности, Трамп дал понять, что США не будут поставлять оружие Украине напрямую. Вашингтон готов разве что продавать Европе оружие, которое потом будет передано Украине.

В совокупности, заключает издание, действия и заявления Трампа заставляют с большим скепсисом относиться к его обещаниям про "гарантии безопасности". Настораживает его условие исключить НАТО из этого процесса. К тому же поставки вооружения будут ограничены и разочаруют сторонников Украины в Европе и США — там хотят получить от США более надежные и более существенные гарантии.

Напомним, что 13 августа Зеленский вместе с европейскими лидерами обсудил с президентом США Дональдом Трампом предстоящий саммит США-Россия на Аляске. Украинский лидер согласовал пять принципов по завершению войны России против Украины. Кроме того, Киев определил ключевые условия, которые должна выполнить Москва для урегулирования конфликта. Среди основных требований – длительное прекращение огня, выплата компенсаций и возвращение похищенных детей.

Как известно, встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны между РФ и Украиной. В Белом доме уверяют, что каких-либо соглашений на этой встрече не будет – глава Белого дома хочет посмотреть на позиции российского правителя.