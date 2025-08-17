ВСУ зачищают прорыв россиян под Добропольем: как сейчас выглядит карта боевых действий

Противник потерял значительное количество техники и вооружения

За последние две недели украинские военные зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области. Также продолжаются стабилизационные действия в направлении Доброполья, где россияне недавно совершили прорыв.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что в период с 4 по 16 августа в результате совместных действий частей и подразделений ВСУ и Нацгвардии, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты:

Грузское,

Рубежное,

Нововодяное,

Петровка,

Веселое,

Золотой Колодец.

Ряд населенных пунктов в Донецкой области зачищен. Генштаб

В операционной зоне корпуса противник потерял значительное количество техники и вооружения. Также у него есть большие потери в живой силе:

безвозвратные – 910 человек,

санитарные – 335 человек,

плен – 37 человек.

В направлении Доброполья продолжается проведение стабилизационных действий.

Доброполье на карте

Враг в свою очередь продолжает сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, действующие в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных российских военных город Покровск.

За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россиян под Добропольем утрамбовывают в землю. Эксперты дали прогнозы, чем чревато их дальнейшее продвижение.