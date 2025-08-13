Россиян под Добропольем утрамбовывают в землю. Чем чревато их дальнейшее продвижение (прогнозы экспертов)

"Телеграф" рассказывает, когда можно будет делать определенные выводы о прорыве россиян у Доброполья и какие прогнозы экспертов

Российские войска активно штурмуют позиции украинских защитников в районе Доброполья к северу от Покровска. За последние дни оккупанты пытаются прорвать оборонные линии ВСУ на этом стратегически важном направлении.

Вражеские подразделения применяют тактику малых пехотных групп, пытающихся проникнуть через украинские позиции. Глава РФ стянул в Донетчину более 115 тысяч военных для проведения масштабного наступления на Покровск. Чем грозит столь существенный прорыв на Донбассе и какие населенные пункты могут стать следующей целью для россиян, выяснял "Телеграф".

Действительно ли существует 18-метровый клин

Журналистка "Украинской правды" Татьяна Даниленко отметила, что "россияне вбили 18-километровый клин в украинскую оборону к северу от Покровска" в течение 10-11 августа. Она цитирует немецкого военного аналитика Bild Юлиана Репке, утверждающего, что "в ближайшие часы решится судьба контролируемой Украиной части Донбасса".

По информации журналистки, ВС РФ обошли Доброполье и добрались до трассы, которая соединяет Днепр со Славянском и Краматорском. Если Украина не вытеснит противника, Славянск и Краматорск будут отрезаны от района Большого Днепра, а поставки контингента ВСУ в Донецкой области придется осуществлять через Харьков.

Происходящее возле Допрополья по состоянию на 12 августа, DeepState

Аналитический ресурс DeepState вечером 11 августа сообщил о стремительном продвижении врага на Покровском направлении. Согласно обновленным картам боевых действий, враг проник внутрь украинских территорий примерно на 10 километров (по данным DeepState, враг продвинулся около 12 км, еще несколько километров — серая зона).

Глубина продвижения россиян вблизи Доброполья, DeepState

С помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты враг совершил продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где производит накопления для дальнейшего развития наступления. На участке своего пути россияне пытаются устанавливать свои позиции и закрепляться на местности. Также из Кучеревого Яра по посадкам оккупанты пролезли в населенный пункт Веселое и проводят там накопления.

В Объединенной стратегической группировке войск "Днепр" отрицали прорыв фронта и характеризовали ситуацию как "просачивание малых групп противника".

Генштаб: россияне прорвались в несколько населённых пунктов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что россияне прорвались под Доброполье. "Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях", — сообщили в военном ведомстве.

Украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

"Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются проникать в диверсионные и малые пехотные группы через наши оборонные порядки", — отметили в Генштабе.

Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайком проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные в процессе уничтожения.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы". Генеральный штаб ВСУ.

Решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры по блокированию групп противника в определенном районе.

Угрожает ли прорыв потерей Доброполья или других населенных пунктов

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что "все эти сообщения о прорывах на 18 километров не соответствуют действительности". "Сейчас проводятся стабилизационные действия, чтобы сделать невозможными подобные сценарии", — сказал он и добавил, что комментировать ситуацию на фронте сейчас могут только пресс-офицеры, а не аналитические центры вроде DeepState. Об этом он заявил в комментарии "Телеграфу".

Военный эксперт Иван Ступак, отвечая на вопрос о том, действительно ли за считанные часы может решиться судьба Донбасса, сказал: "Я не сторонник позиции, что "все пропало, все сыпется", через несколько часов все решится, как пишет Юлиан Репке. Но я и не сторонник историй о розовых очках типа "все нормально, мы всех перебили, ситуацию стабилизировали". Я нахожусь все же посередине, но ближе к выводам, что все очень плохо на фронте" , — сказал он.

Россияне прорвались "пешком", их утрамбовывают в землю

Иван Ступак, военный эксперт

Нет понимания о масштабах прорыва Иван Ступак

«Мы знаем о глубине на 10 км, которую показал DeepState, а он не хайпует на этом. Но мы не знаем, насколько масштабно они (россияне — Ред . ) зашли. Предварительно, насколько мне известно, речь идет о пеших, то есть военных не на технике, которые запрыгнули на машинах каких-то. Сейчас их вылавливают и втрамбовывают в землю. Российское командование, без сомнения, это все видит, и будет присылать подкрепление, чтобы усилить наступление и прорваться в Краматорск", — говорит Иван Ступак.

По его мнению, к пятнице мы сможем увидеть, что произойдет дальше. Если удастся локализовать этот прорыв – сможем выдохнуть с облегчением. Если не удастся до сих пор, то можно будет говорить об определенных проблемах, но не в таких масштабах, как пишет Репке.

