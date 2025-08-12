"Путин втянул нас в свой план": прорыв фронта у Доброполья - есть ли он и что там сейчас происходит

Ситуация в районе Доброполья очень сложная

Прорыв фронта россиянами на Донбассе стал главной новостью вечера 11 августа. Украинские военные блогеры бьют тревогу и говорят о продвижении врага на километры, но в ВСУ заявляют, что не все так однозначно.

"Телеграф" разобрался в ситуации и рассказывает о том, что на самом деле происходит на Покровском направлении.

Россияне рвут фронт?

Вечером 11 августа аналитический ресурс DeepState сообщил о стремительном продвижении врага на Покровском направлении. По данным аналитиков, речь идет о движении врага в районе Доброполья, которое находится на севере от Покровска.

Согласно обновленным картам боевых действий, враг проник внутрь украинских территорий на приблизительно 10 километров.

Осинтеры DeepState пишут, что с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты враг смог осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где производит накопления для дальнейшего развития успеха. Сообщается, что на отрезке своего пути россияне пытаются устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучеревого Яра по посадкам враги пролезли в населенный пункт Веселое и производят накопления и там.

"За последние сутки в данной деревне (Веселое — Ред.) было зафиксировано уже около двух десятков солдат противника", — DeepState.

Утверждается, что одновременно с этим враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки. При этом, враг мог прощупать слабые места для дальнейшего движения.

"Обстановка складывается достаточно хаотично, ведь враг, найдя пробелы в обороне, просачивается в глубину, пытается быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения", — говорят аналитики.

Что делают и говорят в ВСУ

В Силах обороны отреагировали на тревожные новости с Покровского направления. В ОСУВ "Дніпро" отметили, что ситуация в районе Доброполья действительно сложная, однако заверили, что речи о взятии противником территорий под свой контроль не идет. По словам военных, противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

"Инфильтрация таких групп, хоть и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", — говорят в ВСУ.

В Генштабе подтвердили эту информацию и добавили, что уже реагируют на происходящее.

Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны, — заявили в Генштабе

По предварительным подсчетам, на этом направлении за минувшие сутки наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица автомобильной техники, 21 БпЛА, одна антенна связи и один мотоцикл. Повреждена одна пушка и два мотоцикла захватчиков.

Одним из таких подразделений, судя по информации в сети, является "Азов". В пресс-службе бригады сообщили, что несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Там подчеркнули, что обстановка остается сложной и динамичной. Россияне пытаются продвигаться и несут значительные потери в живой силе и технике.

"Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщен позже", — проинформировал 1-й корпус НГУ "Азов"

Военные и блогеры бьют тревогу

Многие известные военные и блогеры не разделяют таких спокойных официальных заявлений и бьют тревогу.

Военный 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Османом" в своем канале "Говорят снайпер", подтвердил, что ситуация на Дружковском направлении действительно плохая.

"Это системная проблема, которую враг очень умело использовал в свою пользу", — написал он.

Милитари-паблик "Офицер" также пишет, что ситуация в Донецкой области действительно критическая. По словам блоггера-военного, кроме вражеской пехоты, которая закрепилась на уже указанных на карте рубежах, есть еще ДРГ россиян, пытающихся пролезать дальше и создавать проблемы.

Военный аналитик Богдан Мирошников пишет, что оккупанты постепенно входят на пик возможностей, а также перебрасывают часть группировки из Сумщины на другие направления (преимущественно именно покровско-добропольское). Он отмечает, что прорыв к Доброполью не возник сам по себе, перед этим были утрачены критически важные села.

Экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич заявил 11 августа в соцсети X, что в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области для украинской армии значительно ухудшилась военная обстановка. Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кротевич написал, что "на линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная п…зда", ситуация ухудшается, а "п…зда нарастает".

Военнослужащие, которые проходят службу на Покровском направлении, неофициально подтвердили "Телеграфу", что ситуация в районе очень сложная и действительно есть проблемы. Источник уточнил, что враг мог воспользоваться сложными погодными условиями, которые ограничивают использование Силами обороны Украины беспилотников.

Между тем в местных пабликах советуют жителям Доброполья немедленно выезжать в более безопасные регионы страны.

Telegram-канал "Добропілля info" рассказывает, что россияне делают рассылку местным жителям с заявлениями, что их ДРГ якобы уже в городе (в районе автостанции). Они запугивают людей "фильтрацией".

Россияне нас развели?

"Телеграф" обратился за мнением по поводу ситуации на Покровском направлении к военному обозревателю Олегу Старикову. Он считает, что продвижение врага стало возможным якобы из-за ошибок украинского командования.

Стариков, анализируя ситуацию, пришел к выводу, что Силы обороны "втянулись" в игру, которую нам навязал враг.

"Ситуация с учетом того, что в настоящее время Российская Федерация проводит летнюю военную кампанию, имеет соответствующие цели — Покровское направление, Южный фланг и Северный фланг. Для того чтобы растянуть оборону, согласно военному делу, необходимо проводить наступления на других участках, которые называются второстепенными или отвлекающими, например Запорожье, Сумы и другие. Они этого добились. Они втянули нас в свой план. Почему мы основные ресурсы, не направляем, чтобы локализовать или стабилизировать ситуацию на Покровском направлении?", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате российской атаки на академию Сухопутных войск 29 июля могли погибнуть иностранцы.