ЗСУ зачищають прорив росіян під Добропіллям: як зараз виглядає карта бойових дій

Анастасія Мокрик
ЗСУ зачистили низку населених пунктів Новина оновлена 17 серпня 2025, 12:33
ЗСУ зачистили низку населених пунктів. Фото Генштаб ЗСУ

Противник втратив значну кількість техніки та озброєння

За останні два тижні українські військові зачистили низку населених пунктів на Донеччині. Також продовжуються стабілізаційні дії у напрямку Добропілля, де росіяни нещодавно здійснили прорив.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що в період з 4 по 16 серпня в результаті спільних дій частин та підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, що входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", на Донеччині зачищені наступні населені пункти:

  • Грузське,
  • Рубіжне,
  • Нововодяне,
  • Петрівка,
  • Веселе,
  • Золотий колодязь.
На Донеччині від ворога зачистили деякі населені пункти
Ряд населених пунктів на Донеччині зачищено. Генштаб

В операційній зоні корпусу противник втратив значну кількість техніки та озброєння. Також він має великі втрати в живій силі:

  • безповоротні – 910 осіб,
  • санітарні – 335 осіб,
  • полон – 37 осіб.

У напрямку Добропілля продовжується проведення стабілізаційних дій.

Де знаходиться Добропілля
Добропілля на карті

Ворог, у свою чергу, продовжує здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, що діють на Донеччині, лише минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

Також на цьому тижні силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних російських військових місто Покровськ.

Минулої доби внаслідок активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіян під Добропіллем утрамбовують у землю. Експерти дали прогнози, чим загрожує їхнє подальше просування.

