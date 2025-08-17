ЗСУ зачищають прорив росіян під Добропіллям: як зараз виглядає карта бойових дій

Противник втратив значну кількість техніки та озброєння

За останні два тижні українські військові зачистили низку населених пунктів на Донеччині. Також продовжуються стабілізаційні дії у напрямку Добропілля, де росіяни нещодавно здійснили прорив.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що в період з 4 по 16 серпня в результаті спільних дій частин та підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, що входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", на Донеччині зачищені наступні населені пункти:

Грузське,

Рубіжне,

Нововодяне,

Петрівка,

Веселе,

Золотий колодязь.

В операційній зоні корпусу противник втратив значну кількість техніки та озброєння. Також він має великі втрати в живій силі:

безповоротні – 910 осіб,

санітарні – 335 осіб,

полон – 37 осіб.

У напрямку Добропілля продовжується проведення стабілізаційних дій.

Ворог, у свою чергу, продовжує здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, що діють на Донеччині, лише минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

Також на цьому тижні силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних російських військових місто Покровськ.

Минулої доби внаслідок активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

