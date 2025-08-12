На защиту Доброполья перекидывают дополнительные силы. Какая там ситуация

Оккупанты запугивают местных жителей

Россияне пытаются прорваться в город Доброполье на Покровском направлении. Командование ВСУ направило туда дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп врага, проникающих за линию обороны.

Ситуация на Покровском направлении — данные Генштаба

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. За прошедшие сутки, 11 августа, оккупанты предприняли 35 попыток потеснить наши подразделения на Покровском направлении. Наиболее активными россияне были в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лысовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

Покровское направление, карта deepstate

Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается проникать малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны, — заявили в Генштабе

По предварительным подсчетам, на этом направлении за минувшие сутки наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица автомобильной техники, 21 БпЛА, одна антенна связи и один мотоцикл. Повреждена одна пушка и два мотоцикла захватчиков.

В район Доброполья перекинули подкрепление

По неофициальным данным, сообщает Telegram-канал "Скадовський захисник", в район прорыва врага срочно направили подкрепление. Речь идет о 92-й бригаде, 4-й бригаде НГУ и других неназванных подразделениях.

Россияне рассылают местным жителям сообщения-запугивания

Telegram-канал "Добропілля info" рассказывает, что россияне делают рассылку местным жителям с заявлениями, что их ДРГ якобы уже в городе (в районе автостанции). Они запугивают людей "фильтрацией".

Такие сообщения получают украинцы в Доброполье

Автостанция в Доброполье

Прорыв россиян возле Доброполья — что известно

Вечером 11 августа аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские оккупанты могли прорвать оборону на Покровском направлении и продвинуться на значительное расстояние. По данным аналитиков, прорыв произошел в районе Новоторецкого к северо-востоку от Покровска. На картах отмечено, что захватчики смогли продвинуться на расстояние около 10 километров.

Эту информацию подтвердил активист и волонтер Сергей Стерненко. Он назвал ситуацию "критической". Он добавил, что трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.

Военнослужащие, что несут службу на Покровском направлении, неофициально подтвердили "Телеграфу", что ситуация в районе очень сложная и проблемы действительно существуют. Источник уточнил, что враг мог воспользоваться сложными погодными условиями, ограничивающими использование беспилотников Силами обороны.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях говорил, что ситуация у Покровска очень напряженная, а россияне стянули туда самые боеспособные подразделения. Вражеская группировка там оценивается в 110 тысяч человек.