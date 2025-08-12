Укр

На защиту Доброполья перекидывают дополнительные силы. Какая там ситуация

Елена Руденко
Новость обновлена 12 августа 2025, 07:37
Оккупанты запугивают местных жителей

Россияне пытаются прорваться в город Доброполье на Покровском направлении. Командование ВСУ направило туда дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп врага, проникающих за линию обороны.

Ситуация на Покровском направлении — данные Генштаба

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. За прошедшие сутки, 11 августа, оккупанты предприняли 35 попыток потеснить наши подразделения на Покровском направлении. Наиболее активными россияне были в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лысовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

Покровское направление 12.08.2025 на карте deepstate
Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается проникать малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны, — заявили в Генштабе

По предварительным подсчетам, на этом направлении за минувшие сутки наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица автомобильной техники, 21 БпЛА, одна антенна связи и один мотоцикл. Повреждена одна пушка и два мотоцикла захватчиков.

В район Доброполья перекинули подкрепление

По неофициальным данным, сообщает Telegram-канал "Скадовський захисник", в район прорыва врага срочно направили подкрепление. Речь идет о 92-й бригаде, 4-й бригаде НГУ и других неназванных подразделениях.

Россияне рассылают местным жителям сообщения-запугивания

Telegram-канал "Добропілля info" рассказывает, что россияне делают рассылку местным жителям с заявлениями, что их ДРГ якобы уже в городе (в районе автостанции). Они запугивают людей "фильтрацией".

Прорыв россиян возле Доброполья — что известно

Вечером 11 августа аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские оккупанты могли прорвать оборону на Покровском направлении и продвинуться на значительное расстояние. По данным аналитиков, прорыв произошел в районе Новоторецкого к северо-востоку от Покровска. На картах отмечено, что захватчики смогли продвинуться на расстояние около 10 километров.

Эту информацию подтвердил активист и волонтер Сергей Стерненко. Он назвал ситуацию "критической". Он добавил, что трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.

Военнослужащие, что несут службу на Покровском направлении, неофициально подтвердили "Телеграфу", что ситуация в районе очень сложная и проблемы действительно существуют. Источник уточнил, что враг мог воспользоваться сложными погодными условиями, ограничивающими использование беспилотников Силами обороны.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях говорил, что ситуация у Покровска очень напряженная, а россияне стянули туда самые боеспособные подразделения. Вражеская группировка там оценивается в 110 тысяч человек.

