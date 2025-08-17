Зеленский едет к Трампу: кто еще будет с ним на встрече, список имен (обновляется)

Список лиц регулярно обновляется

Украинский президент Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Однако встречаться с коллегой он будет не один, с ним поедет еще ряд лиц, которые примут участие в беседе.

Информация о том, кто будет вместе с Зеленским, регулярно обновляется. "Телеграф" следит за ситуацией и добавляет в этот материал новые имена.

Кто еще присоединиться ко встрече

Обновлено: Зеленский прибыл в Брюссель и встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Фото: "Телеграф"

Ранее она на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) подтвердила, что по просьбе украинского лидера присоединится ко встрече в Штатах.

"Вместе мы будем участвовать в Коалиции желающих VTC. По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь ко встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", — написала она.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Х

Президент Финляндии Александр Стубб официально заявил, что будет на встрече вместе с Зеленским.

Александр Стубб. Фото: presidentti.fi

В комментарии "Суспільному" пресс-служба НАТО отметила, что к лидерам присоединится и генсек Альянса Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: Facebook/ MinPres Mark Rutte

При этом, SkyNews пишет, что якобы канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединятся ко встрече в Вашингтоне.

Фридрих Мерц. Фото: Facebook/Friedrich Merz

Джорджа Мелони. Фото: Facebook/ Giorgia Meloni

Кир Стармер. Фото: Facebook/Keir Starmer

Yle отмечает, что президент Франции Эмманюель Макрон также будет присутствовать.

Эмманюель Макрон. Фото: Facebook/Emmanuel Macron

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин передал Трампу требования для "завершения войны". Среди них есть отказ от вступления в НАТО, вывод войск с ряда территорий, также многое другое.