Зеленский едет к Трампу: кто еще будет с ним на встрече, список имен (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Список лиц регулярно обновляется
Украинский президент Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Однако встречаться с коллегой он будет не один, с ним поедет еще ряд лиц, которые примут участие в беседе.
Информация о том, кто будет вместе с Зеленским, регулярно обновляется. "Телеграф" следит за ситуацией и добавляет в этот материал новые имена.
Кто еще присоединиться ко встрече
Обновлено: Зеленский прибыл в Брюссель и встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее она на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) подтвердила, что по просьбе украинского лидера присоединится ко встрече в Штатах.
"Вместе мы будем участвовать в Коалиции желающих VTC. По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь ко встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", — написала она.
Президент Финляндии Александр Стубб официально заявил, что будет на встрече вместе с Зеленским.
В комментарии "Суспільному" пресс-служба НАТО отметила, что к лидерам присоединится и генсек Альянса Марк Рютте.
При этом, SkyNews пишет, что якобы канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединятся ко встрече в Вашингтоне.
Yle отмечает, что президент Франции Эмманюель Макрон также будет присутствовать.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин передал Трампу требования для "завершения войны". Среди них есть отказ от вступления в НАТО, вывод войск с ряда территорий, также многое другое.