Зеленский летит в США после разговора с Трампом

Беседа была непростой

Президент Украины приедет в Вашингтон в понедельник, чтобы обсудить с Дональдом Трампом завершение войны. Об этом договорились после переговоров главы США с российским президентом на Аляске в пятницу.

О запланированной личной встрече Владимир Зеленский объявил через свои соцсети. Он также сообщил, что имел длинный разговор с Дональдом Трампом, сначала лично, а затем с участием европейских лидеров.

В общей сложности ситуацию и встреча Трампа и Путина и ее результаты обсуждали полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что Украина поддерживает идею Трампа о трехстороннем формате переговоров с участием США и России.

Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого. Владимир Зеленский, президент Украины

Важно, чтобы европейские партнеры также были вовлечены в процесс обеспечения безопасности, как и США, отметил президент. Он также упомянул о положительных сигналах с американской стороны по этому вопросу, не уточняя о чем именно идет речь.

Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в России отрицали, что есть договоренность или, по крайней мере, разговоры о трехсторонних переговорах в формате "Украина — США — РФ". Украинские эксперты не уверены в хороших последствиях от таких трехсторонних переговоров, ведь считают, что Украину хотят сделать виновной в недостижении мира.

Журналист Axios Барак Равид назвал разговор нелегким. Он со ссылкой на источники сообщил, что кроме Трампа и Зеленского к разговору присоединились лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также госсекретарь США Марк Рубио и специальный посланник Белого дома Стив Виткофф.

Он также пишет, что Трамп сказал в разговоре, что Путин не хочет перемирия и предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны.

Ранее стало известно, что на Аляске Трамп и Путин могли договориться о "воздушном перемирии". Об этом пишут корреспонденты, ссылаясь на собственные источники, однако официального объявления или опровержения пока не было.