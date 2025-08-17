Зеленський їде до Трампа: хто ще буде з ним на зустрічі, список імен (оновлюється)

Список осіб регулярно оновлюється

Український президент Володимир Зеленський проведе зустріч із американським лідером Дональдом Трампом 18 серпня у Вашингтоні. Однак зустрічатися з колегою він буде не один, з ним поїде ще низка осіб, які братимуть участь у розмові.

Інформація про те, хто буде разом із Зеленським, регулярно оновлюється. "Телеграф" стежить за ситуацією та додає до цього матеріалу нові імена.

Хто ще приєднається до зустрічі

Оновлено: Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляйєн. Фото: "Телеграф"

До цього вона на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) підтвердила, що на прохання українського лідера приєднається до зустрічі у Штатах.

"Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих VTC. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", — написала вона.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Х

Президент Фінляндії Олександр Стубб офіційно заявив, що буде на зустрічі разом із Зеленським.

Олександр Стубб. Фото: presidentti.fi

У коментарі "Суспільному" пресслужба НАТО зазначила, що до лідерів приєднається і генсек Альянсу Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: Facebook/MinPres Mark Rutte

При цьому SkyNews пише, що нібито канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер приєднаються до зустрічі у Вашингтоні.

Фрідріх Мерц. Фото: Facebook/Friedrich Merz

Джорджа Мелоні. Фото: Facebook/ Giorgia Meloni

Кір Стармер. Фото: Facebook/Keir Starmer

Yle зазначає, що президент Франції Емманюель Макрон також буде присутнім.

Емманюель Макрон. Фото: Facebook/Emmanuel Macron

