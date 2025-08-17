Зеленский уже вылетел к Трампу, но перед этим сделает одну остановку: где он сейчас и с кем встретится

Перед визитом в США у Зеленского есть еще одна важная встреча

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел на самолете на встречу к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Однако по пути он сделает остановку в одной из стран.

Данные о вылете появились на сайте Flightaware. Судя по маршруту, перед Штатами Зеленский посетит Бельгию.

Самолет главы государства вылетел из Польши около 12:15 по Киеву.

Самолет Зеленского направляется из Польши в Бельгию

При этом, резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написала, что будет встречать 17 августа украинского президента в Брюсселе.

"Вместе мы будем участвовать в Коалиции желающих VTC. По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", — написала она.

Урсула фон дер Ляен. Фото: Х

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Зеленский и Трамп должны встретиться в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Главной темой для обсуждения станет прекращение войны в Украине.

О запланированной личной встрече Владимир Зеленский объявил через свои соцсети. Он также сообщил, что имел длинный разговор с Дональдом Трампом, сначала лично, а затем с участием европейских лидеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на встречу с Трампом вместе с Зеленским могут отправиться еще два человека. В их числе — один из любимых собеседников американского президента.

