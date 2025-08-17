Зеленский уже вылетел к Трампу, но перед этим сделает одну остановку: где он сейчас и с кем встретится
-
-
Перед визитом в США у Зеленского есть еще одна важная встреча
Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел на самолете на встречу к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Однако по пути он сделает остановку в одной из стран.
Данные о вылете появились на сайте Flightaware. Судя по маршруту, перед Штатами Зеленский посетит Бельгию.
Самолет главы государства вылетел из Польши около 12:15 по Киеву.
При этом, резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написала, что будет встречать 17 августа украинского президента в Брюсселе.
"Вместе мы будем участвовать в Коалиции желающих VTC. По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", — написала она.
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне
Зеленский и Трамп должны встретиться в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Главной темой для обсуждения станет прекращение войны в Украине.
О запланированной личной встрече Владимир Зеленский объявил через свои соцсети. Он также сообщил, что имел длинный разговор с Дональдом Трампом, сначала лично, а затем с участием европейских лидеров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на встречу с Трампом вместе с Зеленским могут отправиться еще два человека. В их числе — один из любимых собеседников американского президента.
До этого, 15 августа, состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Обоих лидеров в США встретили с официальными почестями. Президент РФ, шагая по красной дорожке, тепло поздравил президента Соединенных Штатов. Атмосфера выглядела почти дружественной — будто это встреча давних знакомых, но при этом Трамп демонстрировал Путину свою силу. Так начались первые минуты саммита Путина и Трампа на Аляске.