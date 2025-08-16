Путин пообещал быстрый "мир" Трампу с условием. Как тогда будет выглядеть карта Украины - СМИ

Зеленский должен это обсудить на встрече с Трампом

Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа якобы запланирована для озвучивания политических требований России. В понедельник, 18 августа, "решится судьба Донбасса".

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники, осведомленные в разговоре Трампа с европейскими лидерами. Отмечается, что план завершения войны в Украине включает "вопрос Донбасса".

Собеседники издания утверждают, что Трамп позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы обсудить выход из Донбасса ВСУ в обмен на гарантии Путина. Он якобы заявил европейским лидерам, что поддерживает такой вариант после встречи с главой Кремля на Аляске.

При этом Зеленский, вероятнее, уже слышал об этом решении, но в Вашингтон планирует приехать, чтобы выяснить почему Трамп стал на сторону Путина и не требует даже прекращения огня. Однако Киев ни при каких обстоятельствах не поддерживает это соглашение.

По данным издания, Путин якобы пообещал Трампу, что заморозит войну в Украине, если ВСУ выйдут из Донбасса. Он же в свою очередь будет "гарантировать", что не нападет на Украину и Европу.

В то же время Axios пишет, что на встрече в Аляске Путин попросил Трампа признать все оккупированные территории и Крым Россией, а вдобавок еще и весь Донбасс. Глава Кремля готов обсудить вопросы Сумской и Харьковской областей, но в остальном якобы непреклонен.

Карта Украины сейчас

К тому же журналистка Юлия Забелина добавляет, что следующая неделя будет не легче для Украины, а дальше может и тяжелее. Сейчас можно сказать, что Трамп занимается "челночной дипломатией", пытаясь приблизить позиции сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект назвал три сценария развития событий для Украины после Аляски.