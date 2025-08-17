Укр

Территории, НАТО и не только: Путин передал Трампу требования для "завершения войны", что среди них

Анастасия Мокрик
Читати українською
Что Путин требует для окончания войны
Что Путин требует для окончания войны.

Список требований состоит из множества пунктов

Российский президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Дональдом Трампом стали вырисовываться контуры требований главы Кремля об окончании войны в Украине. Среди них, в частности, есть и условие об официальном статусе русского языка в некоторых частях Украины или по всей стране.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, осведомленные о позиции Москвы. Отмечается, что пока неясно, являются ли предложения Путина лишь стартовой площадкой для переговоров или же это окончательное предложение.

Источники подчеркнули, что их знания о предложениях Путина в основном основаны на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и отметили, что эти знания не являются полными.

Так, среди возможных требований есть множество пунктов:

  • Прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет.
  • Полный вывод войск со стороны Украины из Донецкой и Луганской областей.
  • Россия может заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.
  • Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях.
  • Формальное признание суверенитета России над Крымом.
  • Отмена по крайней мере части санкций против России.
  • Отказ Украины от вступления в НАТО.
  • Официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также права Русской православной церкви свободно действовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Европы и Украины есть единственная цель влияния на Трампа после саммита на Аляске, пишут западные журналисты. Сходными методами и действовал Путин на саммите.

