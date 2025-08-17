Территории, НАТО и не только: Путин передал Трампу требования для "завершения войны", что среди них
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Список требований состоит из множества пунктов
Российский президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Дональдом Трампом стали вырисовываться контуры требований главы Кремля об окончании войны в Украине. Среди них, в частности, есть и условие об официальном статусе русского языка в некоторых частях Украины или по всей стране.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, осведомленные о позиции Москвы. Отмечается, что пока неясно, являются ли предложения Путина лишь стартовой площадкой для переговоров или же это окончательное предложение.
Источники подчеркнули, что их знания о предложениях Путина в основном основаны на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и отметили, что эти знания не являются полными.
Так, среди возможных требований есть множество пунктов:
- Прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет.
- Полный вывод войск со стороны Украины из Донецкой и Луганской областей.
- Россия может заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.
- Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях.
- Формальное признание суверенитета России над Крымом.
- Отмена по крайней мере части санкций против России.
- Отказ Украины от вступления в НАТО.
- Официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также права Русской православной церкви свободно действовать.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Европы и Украины есть единственная цель влияния на Трампа после саммита на Аляске, пишут западные журналисты. Сходными методами и действовал Путин на саммите.