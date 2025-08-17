Территории, НАТО и не только: Путин передал Трампу требования для "завершения войны", что среди них

Список требований состоит из множества пунктов

Российский президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Дональдом Трампом стали вырисовываться контуры требований главы Кремля об окончании войны в Украине. Среди них, в частности, есть и условие об официальном статусе русского языка в некоторых частях Украины или по всей стране.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, осведомленные о позиции Москвы. Отмечается, что пока неясно, являются ли предложения Путина лишь стартовой площадкой для переговоров или же это окончательное предложение.

Источники подчеркнули, что их знания о предложениях Путина в основном основаны на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и отметили, что эти знания не являются полными.

Так, среди возможных требований есть множество пунктов:

Прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет.

Полный вывод войск со стороны Украины из Донецкой и Луганской областей.

Россия может заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях.

Формальное признание суверенитета России над Крымом.

Отмена по крайней мере части санкций против России.

Отказ Украины от вступления в НАТО.

Официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также права Русской православной церкви свободно действовать.

