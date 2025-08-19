Прокуратура сообщила о заочном подозрении российскому генералу, отдавшему приказ бомбить драмтеатр и роддом во время боев в Мариуполе

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил , что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны во время боев за Мариуполь.

Фамилия военного преступника не называется, но речь идет о командующем 4-й армией южного военного округа воздушно-космических сил. С 2019 года этот пост занимает генерал-лейтенант Игорь Владимирович Мирошниченко.

По данным следствия, рашист в период с февраля по май 2022 года руководил авиаударами по Мариуполю с военных аэродромов оккупированного Крыма и территории страны-агрессора. Именно в результате этих бомбардировок были уничтожены Мариупольский драматический театр, в котором погибли сотни гражданских, родильное отделение городской больницы, где находились роженицы и младенцы, десятки жилых домов, больниц, школ.

Несмотря на отсутствие доступа к месту происшествия, органы прокуратуры собрали основательную доказательную базу, допросили 140 свидетелей и пострадавших, провели соответствующие судебные эксперименты.

"Мы не можем вернуть тех, кто погиб в театре или в роддоме. Но можем и должны сделать все, чтобы виновные получили высшую меру наказания", — подчеркнул генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.