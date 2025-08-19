Прокуратура повідомила про заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати драмтеатр та пологовий під час боїв в Маріуполі

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив , що прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни під час боїв за Маріуполь.

Прізвище військового злочинця не називається, але мова йде про командувача 4-ї армії південного військового округу повітряно-космічних сил. З 2019 року цю посаду обіймає генерал-лейтенант Ігор Володимирович Мирошниченко.

За даними слідства, рашист в період з лютого по травень 2022 року керував авіаударами по Маріуполю з військових аеродромів окупованого Криму та території країни-агресора. Саме внаслідок цих бомбардувань були знищені Маріупольський драматичний театр, в якому загинули сотні цивільних, пологове відділення міської лікарні, де перебували породіллі та немовлята, десятки житлових будинків, лікарень, шкіл.

Попри відсутність доступу до місця подій, органи прокуратури зібрали ґрунтовну доказову базу, допитали 140 свідків та постраждалих, провели відповідні судові експерименти.

"Ми не можемо повернути тих, хто загинув у театрі чи в пологовому будинку. Але можемо і мусимо зробити все, щоб винні отримали найвищу міру покарання", — підкреслив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.